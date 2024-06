Mercedes, novità sul caso Hamilton: assunti degli investigatori privati!

La Mercedes vuole vederci chiaro su quanto accaduto prima della gara di Barcellona, ed ha deciso di assumere degli investigatori privati.

Nella F1 di oggi si parla molto di ciò che succede fuori dalla pista, forse in maniera anche eccessiva. Dal caso che ha visto protagonista Christian Horner ad inizio stagione, di storie non proprio piacevoli ne sono circolate sin troppe, l’ultima delle quali, ha coinvolto la Mercedes e Lewis Hamilton. Poche ore prima del GP di Spagna, una e-mail anonima è arrivata ad un gruppo di giornalisti molto influenti del paddock, riportando informazioni piuttosto delicate e riguardanti il sette volte campione del mondo.

La mailing list è la medesima alla quale furono recapitati, in Bahrain, gli screenshot delle chat tra Horner e la sua dipendente, per cui, qualcuno non esclude che la mano dietro a questo gesto sia la stessa. Tuttavia, pur restando anonima, colui che ha inoltrato il messaggio si è qualificato come un membro del team Mercedes, che ha informato la stampa sul fatto che Hamilton, in questa stagione, sia stato sabotato dal team, cosa che ha mandato su tutte le furie Toto Wolff. Il team di Brackley ha scelto di prendere subito dei provvedimenti.

Mercedes, ecco cosa è stato deciso

La Mercedes è stata travolta da un nuovo terremoto, con la stampa britannica che ha consigliato a Lewis Hamilton di lasciare subito il team, in attesa dell’approdo in Ferrari in chiave 2025. Secondo quanto riportato dal “Daily Mail“, il team di Brackley avrebbe ingaggiato degli investigatori privati per scoprire chi è colui che ha inviato il messaggio, dopo che era stata coinvolta anche la Polizia del Northamptonshire.

La segnalazione era arrivata proprio dalla squadra di Toto Wolff, ma le autorità hanno chiuso subito la questione, annunciando che non era presente alcun tipo di reato. Dunque, è evidente che la Mercedes voglia andare in fondo a questa storia, per cercare di scoprire quale sia la verità. Altre fonti hanno riportato che il mittente fosse un tifoso di Hamilton, ma non ci sono conferme ufficiali in tal senso.

Va detto che, dopo un inizio di stagione molto difficile, le performance di Sir Lewis stanno iniziando a migliorare, con il primo podio che è maturato proprio a Barcellona, battendo nel finale il compagno di squadra George Russell. Il terzo posto fa ben sperare il nativo di Stevenage, che finalmente può contare su una monoposto in grado di progredire nelle prestazioni.