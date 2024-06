F1, caos in Mercedes: Hamilton potrebbe lasciare subito il team

Il paddock della F1 vive una fase molto delicata, con una mail anonima che ha accusato la Mercedes di aver sabotato Lewis Hamilton.

Ancora un potenziale scandalo in F1, che questa volta vede protagonista la Mercedes, una squadra che sta cercando di uscire dalle terribili difficoltà di inizio stagione. Il caso riguarda un presunto sabotaggio in corso nel team di Brackley ai danni di Lewis Hamilton, che nel 2025 passerà alla Ferrari, il quale non sta di certo vivendo una stagione facile, quasi sempre battuto dal compagno di squadra George Russell.

Ebbene, la stessa mailing list che in Bahrain ricevette un messaggio anonimo contenente i file del caso Christian Horner, di cui tanto si è discusso, si è ritrovata un documento in cui si parla di un sabotaggio ai danni di Hamilton. Il mittente, ancora una volta, è anonimo, ma stando a quanto riferito, si tratterebbe di una persona qualificatasi come membro del team Mercedes. Toto Wolff ha subito risposto a tono a questo messaggio, definendolo un atto di vigliaccheria e smentendo il tutto. La stampa inglese, in ogni caso, ha dato un consiglio alla leggenda della F1, gettando benzina sul fuoco.

F1, il consiglio della stampa inglese a Lewis Hamilton

Il paddock di Barcellona è rovente, e non solo per via dell’incendio che c’è stato nell’hospitality McLaren, ma per via di un nuovo caso che sta agitando la F1. Dopo le voci degli ultimi giorni, la stampa inglese ha consigliato a Lewis Hamilton di lasciare subito la Mercedes, ed in particolare, è stato il giornalista del “Daily Mail” Jonathan McEvoy ad esporsi su questo tema.

Ecco cosa ha dichiarato: “Non mi capitava di vedere un linguaggio del corpo così negativo da parte di un pilota dal 2007, dalla conferenza stampa successiva al battibecco tra Lewis Hamilton e Fernando Alonso in Ungheria. Si sapeva che tra la Mercedes ed Hamilton non sarebbe di certo finita bene, il team si sarebbe sentito disprezzato ed il pilota avrebbe ceduto alla paranoia. L’unica soluzione è che Hamilton si fermi subito, prendendosi una pausa sino alla fine di questo campionato“.

Si tratta di un’ipotesi che appare complicata da vedere nella realtà, ma nel caso, è chiaro che il maggiore indiziato a sostituirlo sarebbe Andrea Kimi Antonelli, attualmente impegnato in Formula 2 con la Prema, che potrebbe così debuttare in F1 ancora da minorenne. L’intervista che suo padre Marco ci ha rilasciato qualche giorno fa fa ben sperare in tal senso.