Marquez e l’ipotesi ritiro? Arriva l’incredibile rivelazione dello spagnolo

L’otto volte iridato, Marc Marquez, ha deciso di lasciare la Honda a fine 2023 con l’obiettivo di scrivere la storia in Ducati. Il ritiro era una possibilità concreta.

Il driver del team Gresini Racing ha intrapreso una seconda fase di carriera in top class dopo aver vinto tutto in HRC. Marc è stato coraggioso a lasciare una squadra che lo aveva reso una leggenda, soprattutto perché aveva un contratto super conveniente sul piano economico, ma i soldi non sono tutti, soprattutto quando ti chiami Marquez e sei già plurimilionario.

La Honda, da anni, era in caduta libera e Marc avrebbe solo desiderato tornare in lotta per il campionato del mondo. Il centauro di Cervera ha dimostrato, in 7 tappe, di essere ancora quello straordinario campione che aveva fatto faville in passato in sella ad una MotoGP. A quel punto Dall’Igna, direttore tecnico della Ducati, ha temuto che potesse firmare un contratto con la concorrenza. KTM e Aprilia sarebbero state pronti ad accogliere Marc a braccia aperta, anche perché, sul piano mediatico, è una impresa.

Marc vale milioni di euro e ha dietro degli sponsor fortissimi. La Ducati ha fatto un ragionamento anche sull’impatto commerciale del numero 93 che guadagnerà una cifra impressionante. Nessuno avrebbe potuto vantare l’immagine che ha il campione nel mondo delle due ruote. Bastianini, Martin e Bezzecchi hanno preso altre strade, non avendo più alternative. Nella prossima annata, senza l’apporto di Pramac, si prevede una super sfida con KTM e Aprilia.

La confessione di Marquez

Marc ha trovato una famiglia in Ducati. “Sono molto grato, che in sette gare (in Gresini, ndr) sono riusciti a creare un’atmosfera e ricostruire un pilota che un anno fa stava per ritirarsi, ricostruirlo e dargli quella fiducia. E ho detto loro che abbiamo quasi un anno davanti a noi per divertirci, dove soffriremo, commetteremo errori, ma dove cercheremo anche di ottenere podi e, perché no, qualche vittoria”, ha confessato MM93 a Motosan.es.

Marc Marquez ha parlato anche della sua prossima avventura vestito di rosso: “Javi Ortiz è quello che mi ha seguito alla Gresini e logicamente è uno di quelli che cercherò di portare con me al 99%. Per il resto devo fidarmi del team Ducati. Ovviamente mi hanno dato l’opportunità di far parte del team ufficiale. Sono riusciti a diventare campioni del mondo negli ultimi due anni consecutivi. Devo fidarmi di loro e delle persone che credono mi daranno il massimo supporto. Quindi noi piloti cercheremo di dare il 100%”.