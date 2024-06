Marquez ed il folle contratto con Ducati: guadagnerà delle cifre da record

Marc Marquez è pronto per tornare ad essere il pilota più pagato dell’intera MotoGP, e con la Ducati percepirà dei compensi da record.

L’ufficialità è arrivata da una decina di giorni, ma la gran parte dei fan stenta ancora a crederci. Marc Marquez è un nuovo pilota ufficiale Ducati, pronto a far coppia con Pecco Bagnaia almeno per il biennio 2025-2026, ed andrà a caccia del famoso nono titolo mondiale, ormai divenuto una maledizione. Il nativo di Cervera ha concretizzato il suo sogno, ovvero quello di tornare ad avere una moto ufficiale dopo il passaggio al Gresini Racing, che si è comunque rivelato uno snodo fondamentale per la sua carriera.

Marquez ha dato prova di essere ancora un punto di riferimento, dimostrandosi l’unico ad essere in grado di tenere a galla la Desmosedici GP23, chiaramente inferiore alla GP24, come confermato anche dagli altri tre rider che la guidano, a partire dal compagno di squadra. Ma vi siete chiesti quanto guadagnerà il #93 da pilota factory Ducati? Le prime indiscrezioni parlano di cifre record, tornando ad essere il più pagato dell’intera MotoGP.

Marquez, sentite quali saranno i suoi incassi

Un pilota dal talento di Marc Marquez non ha fatto fatica a costruire un patrimonio eccezionale, ed alla Honda aveva firmato un contratto record da 12 milioni di euro a stagione. Il clamoroso passaggio alla Ducati ufficiale, come potete immaginare, gli frutterà un ritorno a delle cifre stellari, come confermato da alcune indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, che sostengono come il nativo di Cervera stia per tornare il rider più pagato in assoluto.

Pare, infatti, che Marc tornerà a percepire 12 milioni di euro a stagione, con la possibilità di salire a 14, nel caso in cui venissero superati alcuni conflitti di interesse tra gli sponsor del #93 e quelli che riguardano la Ducati stessa. Il riferimento, e ciò pare ovvio, è rivolto soprattutto alla Red Bull, storico partner di Marc, ed a Monster Energy, che già da qualche anno è sponsor Ducati, e sappiamo come esse siano delle aziende rivali sul fronte delle bibite energetiche.

Si tratta, in generale, di uno stipendio ben più elevato rispetto a Pecco Bagnaia, che si aggira sui 7 milioni di euro a stagione, e che con i vari bonus sale a 10 milioni l’anno. Si tratta di una sorta di paradosso, visto che Marquez non vince un mondiale dal 2019 ed una gara dal 2021, ma è evidente come il clamore mediatico che è ancora in grado di generare, oltre al talento cristallino, sia ancora in grado di fare la differenza.