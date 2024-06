Ferrari, annuncio sull’elettrico: è l’auto più attesa di sempre e spunta una sorpresa

La Ferrari sta lavorando duramente sulla sua prima auto elettrica, di cui è stato annunciato il prezzo. Il Cavallino ne costruirà ben due.

In casa Ferrari sono giorni di grandi festeggiamenti, dal momento che la Hypercar 499P ha vinto la 24 ore di Le Mans 2024 per il secondo anno di fila, una gioia incredibile per squadra, piloti e tifosi. Si tratta di un trionfo storico che alimenta il mito del Cavallino, padrone per l’11esima volta nella maratona francese, e che non potrà che far bene anche al prodotto ed alle vendite, visto che Le Mans è sempre una vetrina di un certo livello.

La Ferrari, quest’anno, ha già svelato la nuova 12Cilindri, e presto svelerà anche la nuova hypercar, ovvero l’erede della LaFerrari, che monterà proprio lo stesso V6 della 499P regina dell’endurance. Nel frattempo, a Maranello si prepara anche il debutto della prima Rossa ad emissioni zero, che verrà svelata al mondo alla fine del 2025. Ad un anno e poco più da questa data, emergono i primi dettagli sul prezzo, e si inizia già a pensare anche ad una seconda BEV.

Ferrari, novità sulle auto elettriche del futuro

La Ferrari ha detto più volte che, sino a quando le regole lo consentiranno, continuerà a produrre auto dotate di motore termico, ma è logico che una casa così in vista e tanto apprezzata, debba restare al passo con le tecnologie. Secondo quanto riportato dalla Reuters, la prima Rossa full electric costerà circa 500.000 euro, un prezzo che la rende ancor più onerosa rispetto alla SF90 Stradale, ovvero la prima Plug-in Hybrid di serie del Cavallino, in vendita ormai dal 2019.

Nel frattempo, a Maranello c’è grande attesa, dal momento che nelle prossime ore, verrà inaugurato l’e-Building, che permetterà di aumentare a 20.000 auto l’anno la capacità produttiva. Si tratterà di un evento importante, al quale è atteso anche il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, il che fa capire quanto, anche a livello mediatico, ci sarà una grande attenzione nazionale.

Sempre secondo quanto reso noto dalla Reuters, la Ferrari produrrà anche un secondo modello ad emissioni zero, che arriverà nei prossimi anni, ma non ci sono informazioni precise sul prezzo e sulle caratteristiche tecniche. Di certo, sulle Rosse alimentate a batteria c’è grande curiosità, anche per via del sound che andranno a produrre, visto che potrebbe rifarsi a quello dei mitici V12 aspirati di una volta.