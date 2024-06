Chi è più ricco tra John Elkann e Andrea Agnelli? Svelata la verità sui patrimoni

Sono tra gli uomini italiani più ricchi sul pianeta, potendo vantare ricchezze pressoché infinite. Ecco chi è il più facoltoso tra Andrea Agnelli e John Elkann.

Gli Agnelli sono una storica famiglia di imprenditori italiani con business in svariati settore. Hanno cominciato con la seta agli albori per poi accrescere i loro patrimonio nel ramo automobilistico attraverso la FIAT e in quello sportivo, dal 1949, attraverso la maggioranza azionaria della Juventus, oltre che della Sisport. Il brand FIAT oggi fa parte del Gruppo Stellantis.

John Elkann, erede di Gianni Agnelli, ha partecipazioni nel Gruppo italofrancese, nella Ferrari e nella Iveco, ma sono molti i settori, dall’editoria allo sport, passando per la finanza in cui ha le mani in pasta. Il figlio di Margherita Agnelli, tramite l’accomandita Giovanni Agnelli e C., controlla la finanziaria Exor. Proprio come i suoi antenati Giovanni Agnelli, Gianni Agnelli, Umberto Agnelli, Giovanni Alberto Agnelli, John Elkann ha rivestito un ruolo istituzionale in FIAT.

La famiglia Agnelli è tra le più potenti d’Italia. Diversi membri hanno rivestito ruoli istituzionali, tra cui Giovanni Agnelli, in qualità di senatore del Regno d’Italia, Gianni Agnelli nel ruolo di senatore a vita, Susanna Agnelli nelle vesti di sottosegretario e ministro degli Affari esteri, Umberto Agnelli come parlamentare.

I nipoti di Gianni Agnelli hanno avuto ruoli diversi con il maggiore dei tre, John Elkann, che è diventato il numero 1 in Ferrari. Il nativo di NY vanta un patrimonio stimato personale di circa 2 miliardi, avendo il 58,8% di quote azionarie nel svariate aziende di famiglia. Lapo Elkann e sua sorella Ginevra godono di un % sul patrimonio del 20,6%.

La posizione economica di Andrea Agnelli

Andrea ha frequentato il St. Clare’s International College di Oxford, e all’Università Bocconi di Milano. Ha lavorato sia in Italia sia all’estero: ricoprendo mansioni di vendita e marketing in aziende come Piaggio, Auchan e Ferrari. Diventando il Presidente della Juventus ha intrapreso una carriera vincente nel mondo del calcio. Nel 2005 ha sposato l’inglese Emma Winter. Durante il loro legame la coppia ha avuto due figli. Dopo il divorzio, nel 2015, si è legato alla turca Deniz Akalin. Ecco dove abita.

L’ex numero 1 della Juve, Andrea Agnelli, ha portato la formazione torinese dalla serie B. Ha vinto nove scudetti consecutivi nel campionato di Serie A. Lo scandalo delle plusvalenze ha pensionato, anticipatamente, il figlio di Umberto Agnelli e della sua seconda moglie Allegra Caracciolo. L’ex Presidente della Juventus, da fonti del web, può vantare un patrimonio complessivo di 400 milioni di euro.