Dove abita Andrea Agnelli? Ecco dove risiede l’ex boss della Juventus

Andrea Agnelli è uno dei personaggi più osservati del momento per il caso Juventus. Ecco dove vive il rampollo della famiglia di imprenditori.

La famiglia Agnelli ha scritto la storia dell’Italia, sin dal Settecento, in cui iniziò l’epopea di una casata che ancora oggi ha le mani in pasta nelle realtà più importanti dal punto di vista imprenditoriale. I nomi più importanti degli anni recenti sono sicuramente quelli dei fratelli Umberto e Gianni, molto vicini anche al mondo dei motori.

Pochi giorni fa, più precisamente, lo scorso 24 gennaio, si è celebrato il ventesimo anniversario della scomparsa di Gianni, più noto sicuramente come L’Avvocato, un nome che ha fatto la storia del nostro paese. Il suo legame con la Ferrari era indistruttibile, e fu lui l’uomo che portò Michael Schumacher a Maranello, nel tentativo di risollevare il team dopo anni difficili.

Gianni possedeva una sorta di venerazione verso il Kaiser di Kerpen, ed anche il Cavallino gli fu molto riconoscente. Nel 2003, alla sua morte, la Scuderia modenese era nel pieno dei suoi trionfi, erano i giorni dei sogni rossi, con una squadra che dominava la scena e che pressava gli avversari ormai dal 2000.

Il 24 gennaio del 2003, L’Avvocato se ne andò per sempre, e la monoposto di quell’anno, poi campionessa del mondo, gli venne dedicata, e fu chiamata F2003-GA. Fu lo stesso Gianni, nel 1969, a stipulare l’accordo con Enzo Ferrari, creando una partnership indissolubile e che avrebbe fruttato tantissimi successi tra la Rossa e la Fiat.

Nel 2004 si spense anche Umberto, fratello di Gianni e padre di Andrea. Quest’ultimo è sicuramente il membro della famiglia Agnelli più chiacchierato del momento, visto che dal 2010 sino a pochi mesi fa ha diretto la Juventus ricoprendo la carica di presidente, facendosi fautore di uno dei periodi più trionfali per la squadra torinese.

In questo periodo, la Juve ha vinto ben nove Scudetti consecutivi, partendo dalla stagione 2011-2012 sino ad arrivare all’ultimo del campionato 2019-2020, quello portato a casa in piena estate, a causa della pandemia di Covid-19 che aveva bloccato non solo il mondo sociale e lavorativo, ma anche e soprattutto quello sportivo. Andrea non è però riuscito nell’impresa di festeggiare la vittoria della Champions League, viste le due finali perse, nel 2015 e nel 2017, contro il Barcellona ed il Real Madrid, due rimpianti di cui difficilmente si dimenticherà nel suo futuro da non presidente.

Riguardo alla sua futura ci sono molte curiosità che gli appassionati si domandano, ed oggi risponderemo ad una di queste. Sapete dove abita Andrea con la sua famiglia e dove, invece, amano trascorrere le vacanze? Nelle prossime righe, vi parleremo di questi aspetti della sua vita privata, molto difficile da penetrare visto il suo grande interesse per il rispetto della privacy personale.

Agnelli, ecco dove abita l’ex charmain Juventus Andrea

Andrea Agnelli non si è mai distaccato da Torino, dove abita da sempre. Nato nel capoluogo piemontese il 6 dicembre del 1975, è stato presidente della Juventus dal 2010 sino a pochi mesi fa, quando si è dimesso per lo scandalo plusvalenze che ha portato all’addio di tutto il Consiglio di Amministrazione, compreso l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene, ex team principal della Ferrari.

Andrea è anche direttore non esecutivo del gruppo Stellantis, di cui il cugino John Elkann è presidente, ed amministratore di Exor. Come detto, Andrea abita ancora oggi a Torino, ed è uno dei pochi della sua casata rimasti nel capoluogo piemontese. Lo stesso John, presidente anche della Ferrari dalla fine del 2018, ha deciso di seguire il suo esempio e risiede con la sua famiglia in una villa ereditata sulle colline vicine.

Nel giugno del 2018, l’ex numero 1 della Juventus ha acquistato una super villa in Versilia, in Toscana, precisamente nella lussuosa località balneare di Forte dei Marmi. Si trova nella via centrale del paese, ironia della sorta, denominata proprio Agnelli in onore della famiglia di imprenditori.

La casata piemontese ha sempre avuto un grande legame con Forte dei Marmi, dove i membri hanno sempre trascorso le vacanze, ma da qualche decennio erano “fuggiti” altrove, vendendo le loro proprietà. Nella chiesa della Resurrezione, Andrea ha fatto celebrare il battesimo di sua figlia Livia Selin, nata dalla relazione con l’attuale compagna Deniz Akalin.

Dunque, oltre alla lussuosa vita che svolge a Torino, il rampollo della famiglia più famosa d’Italia dal punto di vista degli affari e dell’imprenditoria ha deciso di regalarsi una spettacolare casa-vacanze in Versilia, in uno dei luoghi più ricercati dai ricchi d’Italia e non solo. Per il momento, non sono pervenute foto ufficiali dell’abitazione, che è stata acquistata 5 anni fa, e tutti i più curiosi attendono con ansia qualche aggiornamento in merito alla villa.