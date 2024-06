Addio ad un motore che ha fatto la storia: ci saluta dopo tantissimi anni

Uno dei motori più amati all’interno del settore automotive dice addio alla produzione. Ecco di quale si tratta con esattezza.

L’ultimo decennio ha cambiato radicalmente il settore automobilistico, ed uno degli eventi scatenanti, forse quello che ha segnato del tutto l’automotive, è stato il dieselgate che colpì la Volkswagen nel 2015. Da quel momento in poi, si è iniziato a guardare con interesse alla transizione ecologica, con il motore a gasolio che è stato demonizzato, ma in generale, verso il propulsore endotermico è partita una sorta di caccia alle streghe, sino al ban deciso dall’Unione Europea che verrà attuato a partire dal 2035.

Tutto ciò ha imposto ai costruttori un cambiamento radicale nella loro pianificazione del futuro, con tante case che hanno iniziato a sfornare auto elettriche a go-go, nonostante la scarsa risposta da parte della clientela. Molte auto che hanno fatto la storia del settore sono state messe da parte, ed ora è stata la Maserati a dire addio al suo motore di maggior successo, decidendo di accantonarlo in favore di unità più compatte. Ecco qual è il propulsore che non vedremo più in futuro.

Motore, la Maserati mette da parte lo storico V8

Da qualche mese, la Maserati ha fatto sapere che non produrrà più il proprio motore V8, che ha una storia dalla durata di oltre mezzo secolo. La sua produzione si è fermata alla fine del 2023, ed è stata realizzata anche un’auto speciale per celebrarne l’uscita di scena, la Ghibli 334 Ultima, con velocità massima di 334 km/h e prestazioni stellari, garantite, appunto, da questo splendido propulsore.

In futuro, si affiderà solamente ai motori V6 e V4, ma la gamma è già piena zeppa di auto elettriche, dal momento che la Maserati fa parte del gruppo Stellantis, il quale venderà solo BEV in Europa a partire dal 2030. Il motore V8 aveva fatto il proprio esordio nel 1959 sulla 5000GT, la bellezza di 65 anni fa, ed ha equipaggiato modelli leggendari, che anche nel mondo delle corse hanno saputo dire la loro.

Le uniche Maserati che continueranno a montare il V8 saranno quelle prodotte sino a pochi mesi fa, che potranno arrivare sino a ciclo vita prima di dare l’addio definitivo a questo storico motore. Dopo i V12 ed i V10, anche i V8 stanno iniziando a sparire per favorire l’avvento di unità più piccole, che meglio si accoppiano con i sistemi ibridi e le loro componenti elettriche.