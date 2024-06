Novità aeroporti di Linate e Malpensa: da oggi cambia tutto

Per i passeggeri è sempre risultato un incubo affrontare lunghe file per poi rischiare di imbarcarsi su un aereo sbagliato. Sono arrivate news importanti negli aeroporti di Linate e Malpensa.

Sarà capitato a chiunque di fare le corse per non perdere un aereo. Quando si è presi dal panico in un aeroporto il rischio di imbarcarsi su un aereo sbagliato è elevatissimo. Gli scali milanesi di Linate e Malpensa hanno, da sempre, rappresentato un punto nevralgico per i trasporti ma anche piuttosto critico per i passeggeri.

Da oggi sarà possibile adottare un sistema intelligente per controllare il volo prenotato, usando il proprio smartphone. Vi basterà un semplice codice QR per poter avere accesso a tutte le informazioni utili e affrontare il viaggio in tranquillità. Per coloro che sono avvezzi all’utilizzo degli aerei, probabilmente, non è una notizia sconvolgente, dato che hanno già la dimestichezza per affrontare imbarchi in grande scioltezza.

Per tutti gli altri, con meno esperienza, è arrivata una soluzione che potrebbe essere utile per i passeggeri occasione che, con grande confusione, si avvicinano al tabellone con grande confusione. Gli scali di Linate e Malpensa hanno deciso di applicare delle nuova misure tecnologiche per garantire ai passeggeri ad avere sempre tutto sotto controllo. Date una occhiata al guadagno delle hostess di Ryanair.

Soluzione innovativa negli aeroporti

E’ stato battezzato Pocket Flight e rappresenta un sistema informativo personalizzato per ogni volo. Con pochi semplici tocchi sul proprio telefono è possibile avere dettagli utili senza finire nel caos che, in un aeroporto come quelli meneghini, sono una costante. Il sistema è stato sviluppato in partnership con la società tecnologica AirportLabs.

La soluzione prevede di scansionare un QR code con la camera del proprio smartphone, per poter avere accesso ad una pagina completa con tutte le informazioni sul proprio volo. Il sistema prevede anche un sistema di notifica per essere informati in tempo reale di eventuali novità. “Con le sue funzionalità incentrate sui passeggeri e la perfetta integrazione con i sistemi aeroportuali esistenti, Pocket Flight riesce a migliorare il flusso dei viaggiatori, massimizzando al contempo i ricavi non aeronautici dell’aeroporto, sostenendo così il posizionamento degli aeroporti come leader innovativi nel settore”, ha spiegato Bianca Fagares, product manager di Pocket Flight presso AirportLabs, come riportato sul sito Siviaggia.it.

“Con l’implementazione di Pocket Flight, siamo orgogliosi di essere all’avanguardia nell’adozione di soluzioni innovative che possono trasformare il modo in cui i viaggiatori vivono i nostri aeroporti. Insieme ad AirportLabs siamo riusciti a offrire questo nuovo servizio ai passeggeri in un tempo molto breve, con l’obiettivo di migliorare la loro esperienza nei nostri aeroporti, fornendo informazioni in tempo reale e personalizzate sul proprio volo”, ha aggiunto Mario Ponta, di Sea Milan Airports.