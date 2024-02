Quanto guadagna una hostess di volo Ryanair? La cifra vi stupirà

La carriera tra i cieli di una hostess può prendere il decollo, lavorando per la nota compagnia Ryanair. Ecco a quanto ammontano gli stipendi.

Tra le compagnie low cost più note al mondo, Ryanair ha sede a Swords, in Irlanda, con base operativa principale all’aeroporto di Dublino e anche a quello di Londra Stansted. La società opera su più di 2mila rotte, collegando 40 Stati dell’Unione Europea, oltre a Marocco, Israele, Giordania e Turchia.

Nonostante la crisi pandemica che ha dato una mazzata al settore aeronautico, la compagnia irlandese ha tenuto alti i profitti, riuscendo in una repentina espansione. Nel 2019 ha segnato un primato, trasportando ben 152 milioni di passeggeri, risultando al primo posto tra i competitor. A livello europeo è tra le compagnie più apprezzate dai clienti, contendendosi lo scettro della best low cost con EasyJet.

La storia di Ryanair è piuttosto recente, essendo stata lanciata nel 1985 dal tycoon irlandese Tony Ryan. Iniziando a collegare, banalmente, Waterford e London Gatwick, si inserì nella sfida sui voli tra Londra e l’Irlanda, tra le regine dell’epoca British Airways ed Aer Lingus. Nell’Unione europea si unì alla festa delle principali rivali sul mercato. Nel 2017 le destinazioni coperte erano già più di 200, comprendendo anche tratte più lontane, come il Marocco e le cinque isole Canarie.

Ryanair, nel 2018, ufficializzò l’acquisito del 24,9% di Laudamotion. Si parlò di 50 milioni di euro più altri 50 milioni di euro per l’inizio del primo anno di operatività. La flotta di aeromobili fu così ampliata per consentire una crescita esponenziale del traffico. La storia di Ryanair si connette anche con la compagnia aerea di Niki Lauda che, dopo l’esperienza in Formula 1, decise di lanciarsi nel business dei traffici aerei, nutrendo un grande interesse anche per gli aeromobili.

Gli stipendi delle hostess Ryanair

La flotta di 25 aerei della Laudamotion, infatti, salì a 30 aerei nel 2020 per consentire il trasporto di circa 7,5 milioni di passeggeri entro il 2021. Nel giugno 2019 Ryanair promosse la creazione della compagnia Aerea Malta Air. Quest’ultima nacque da una joint venture tra Ryanair e il Governo di Malta, altro paradiso fiscale. Di conseguenza, nell’ambito delle compagnie, Ryanair è diventato un place to be.

Secondo quanto riportato da Glassdoor.com la stima della retribuzione complessiva per la posizione di Cabin Crew presso Ryanair è di 1200 € – 1684 € al mese. Lo stipendio includerebbe la retribuzione di base e quella aggiuntiva. Lo stipendio base medio, infatti, per la posizione di Cabin Crew presso Ryanair è di 1410 € al mese. La retribuzione aggiuntiva media è di 50 € al mese e può includere bonus in contanti, azioni, commissioni, partecipazione agli utili o mance. Aereo, perché durante decollo e atterraggio bisogna alzare le tendine?

Si tratta di un lavoro intenso sul piano fisico perché le hostess affrontano, così come i piloti, anche più voli durante una giornata. Occorre essere bravi nelle lingue e una buona presenza fisica non è un fattore di poco conto. Qualora foste interessanti a questo tipo di carriera, vi raccomandiamo di tenere d’occhio il sito web della compagnia irlandese. Spesso vengono postati degli annunci per delle posizioni nuove di lavoro.