Apocalisse? No problem, arriva il SUV che sembra un carro armato per il rapper Drake

E se arrivasse l’apocalisse? Si saranno fatti prima di tutto questa domanda i creatori del mezzo pesante pensato per Drake, artista di fama mondiale.

L’America è un Paese che se non esistesse dovrebbero inventarlo. Qualsiasi idea diventa percorribile sulla base del fatto che un prodotto finale, anche stravagante o folle, diventa appetibile. I professionisti di Apocalypse Manufacturing hanno cercato di creare un mezzo pronto anche per la fine del mondo. Il denaro potrebbe comprare anche la sopravvivenza? Scopriamo come è nato il progetto.

Dopo tantissime ore spese in fase progettazione, i ragazzi Apocalypse Manufacturing hanno raggiunto risultati di produzione di altissimo livello, creando veicoli personalizzati irrefrenabili. Il modello Drake non teme nemmeno l’arrivo dell’apocalisse. Si tratta di un super truck estremo che vanta una forza clamorosa. Questo esemplare è stato commissionato dal noto rapper candese che ha deciso che era arrivato il momento di inserire nel proprio garage un mezzo straordinario. Le dimensioni non sono molto distanti da quello di un carro armato.

In un Paese dove il Cybertruck della Tesla sta spopolando non deve sorprendere l’hype che sta producendo il cattivissimo mezzo dell’Apocalypse Manufacturing. Drake gode di una fama mondiale, avendo ottenuto svariati primati delle classifiche Billboard: è detentore del record per il maggior numero di canzoni di un artista solista comparse in classifica, il maggior numero di canzoni presenti contemporaneamente in una settimana nella Billboard Hot 100, il maggior tempo di presenza nella classifica con almeno una canzone (431 settimane) e il maggior numero di canzoni debuttate nella Hot 100 in una settimana (21).

Un carro armato pronto a tutto

Drake è uno dei rapper di maggior successo di sempre, avendo venduto circa 170 milioni di dischi a livello mondiale. Può permettersi qualsiasi tipo di mezzo. Conta ben 5 diverse di modalità di guida per l’off-road, ovvero Sport, Drag Race, Baja, Rock e Mud. Può resistere al caldo del deserto ed è pronto a qualsiasi impatto. Per questo mezzo il rapper ha speso 200mila dollari. Per il Ram 1500 TRX personalizzato di Shaquille O’Neal i tecnici si sono superati. In termini di solidità i mezzi dell’Apocalypse Manufacturing non sono secondi all’Hummer.

Il super truck presenta porte blindate e rivettate, pneumatici impressionanti da 40 pollici ed un look super aggressivo. Sotto il cofano c’è un motore Hemi Hellcat 8 cilindri (V8) da 6.2 litri, capace di erogare sino a 882 CV. Drake ha investito 15 milioni di dollari in Texas su un villone dotato di soluzioni di massima sicurezza. Questo carro armato è una aggiunta ad un vero fortino.