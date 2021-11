Hummer EV: 1000 CV di potenza elettrica per il nuovo pick-up

Hummer EV riporta alla ribalta il celebre marchio americano che ha fatto la storia dei fuoristrada. Potenza da 1000CV e autonomia di oltre 500 km.

Dopo il video promozionale lanciato da GM con il presidente degli USA Joan Biden, il nuovo pick-up elettrico GMC Hummer EV continua a raccogliere pareri favorevoli e prenotazioni. In poco tempo conta già 125mila pre-prenotazioni grazie al deposito limitato a soli 100 dollari. Il marchio americano Hummer ritorna alla ribalta dopo essere stato assopito per un decennio e neppure il prezzo poco accessibile di 112.595 dollari (poco più di 100mila euro) sembra un ostacolo per le vendite. Le consegne cominceranno dal mese di dicembre.

Il pick-up Hummer EV Edition 1 pesa 4,5 tonnellate e vanterà una potenza di 1.000 Cv che gli permetterà di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3 secondi. Le versioni meno costose dell’Hummer, così come il suv, dovrebbero arrivare nel 2022 e nel 2023. Andrà a contendere una fetta di mercato importante alla Tesla Cybertruck. Arriverà senza troppi problemi nonostante la mancanza di semiconduttori che sta rallentando il mercato automotive internazionale.

Per quanto riguarda l’autonomia il modello è accreditato di ben 529 chilometri di percorrenza completamente a zero emissioni. Tante le personalizzazioni disponibili per i clienti, si parla di 200 accessori ufficiali ideati appositamente per il nuovo Hummer elettrico. Tra questi una tenda da campeggio da piazzare sul tetto, luci a LED aggiuntive, la copertura elettrica che copre il cassone, kit di riparazione, barre portatutto, cerchi in lega disponibili in numerose colorazioni.