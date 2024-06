Ferrari, nasce l’e-bulding a Maranello: il Cavallino si tuffa nel futuro

La Ferrari ha ufficialmente svelato al mondo il suo nuovo e-building, dove verranno alla luce i futuri modelli del marchio. I dettagli.

In casa Ferrari è stata ultimata la costruzione dell’e-building di Maranello, ufficialmente presentato al cospetto del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella. Per il proprio futuro, il Cavallino punta su supercar con motori termici, ibridi ed elettrici, ed in questo stabilimento, verranno prodotti anche i modelli spinti dal motore a combustione, al contrario di quanto si poteva pensare leggendo il nome del nuovo sito di produzione. L’obiettivo è quello di rinnovare l’approccio alla costruzione dei veicoli, in una struttura davvero unica.

Si tratta di un parallelepipedo alto la bellezza di 25 metri, in grado di svilupparsi su una superficie di 42.000 metri quadrati, costruito tramite un investimento di ben 200 milioni di euro, e per la Ferrari, si tratterà dell’ingresso nel concetto di fabbrica 4.0. Si punterà, infatti, su un approccio automatizzato, digitalizzato e molto efficiente, con un occhio all’ambiente. Nel mondo dell’automotive e non solo, si vedono già diversi stabilimenti di questo tipo, ma è chiaro che quando è il Cavallino a fare un passo in avanti del genere, l’attenzione sia altissima.

Ferrari, l’e-building porta il Cavallino nel futuro

Uno degli aspetti più interessanti del nuovo e-building di casa Ferrari è il fatto di poter produrre tutti i tipi di vetture e di motorizzazioni, con supercar come la Plug-In Hybrid 296 GTB, la termica 12Cilindri e l’elettrica che arriverà nel 2025 che nasceranno proprio da queste parti. Ci sarà grande attenzione per i lavoratori, con l’obiettivo di ottimizzare le loro prestazioni, con l’aiuto di diversi robot e grandi comfort a livello acustico e di temperature di lavoro.

Inoltre, non mancherà uno spazio dedicato alla preparazione ed alla formazione in vista del processo di elettrificazione che andrà ad attuarsi strada facendo, ricordando che i motori termici non spariranno di certo. Non ci sono dubbi sul fatto che qui nascerà la prima Rossa full electric della storia, che sarà svelata nell’ultimo trimestre del 2025.

Lo stabilimento, principalmente, è stato chiamato e-building perché sarà a zero emissioni, con il target di un’autoproduzione energetica, grazie all’installazione di ben 3.000 pannelli solari con una potenza totale di 1,3 MW. L’obiettivo della Ferrari è quello di farcela entro il prossimo anno. Da parte del Cavallino è un bel passo in avanti in chiave futura, ed ancora una volta, la casa di Maranello si è dimostrata all’avanguardia in tutto e per tutto.