TIR, manovra folle in Autostrada: arriva la reazione piccata anche di Salvini

Le pazzie in strada sono all’ordine del giorno. Su un’autostrada italiana c’è stata una scena folle cha ha riguardato un mastodontico TIR.

Le strade italiane sono tra le più selvagge al mondo. Si sa che non tutti hanno la giusta attenzione alla guida, ma in questo caso non si è trattata di una disattenzione ma di una manovra volontaria, ragionata al centimetro per andare contro tutte le regole del Cds. Ogni giorno sentiamo notizie su incidenti e in questo caso di è rischiata una catastrofe.

Serve ancora tanto lavoro per garantire la giusta sicurezza sulle nostre autostrade. Il conducente di un TIR, come osserverete in basso nel video pubblicato dal ministro Salvini, ha avuto una idea insensata di svoltare in contromano su un tratto di un Autostrada in un piccolo spazio precedente ad una galleria. Al volante di un mezzo pesante l’attenzione dovrebbe essere massima. Basta una piccola disattenzione per arrivare a combinare un disastro senza precedenti.

Non tutti hanno la lucidità e la consapevolezza giusta per guidare in modo attento. Un TIR, protagonista di una manovra folle nei pressi di Genova, andando contromano su un tratto di autostrada, ha messo a serio rischio gli altri malcapitati che stavano sopraggiungendo in entrambe le corsie. I produttori di veicoli stanno cercando di ovviare ai problemi sulla sicurezza, introducendo gli ADAS, ma alla stupidità umana purtroppo non ci sarà mai un limite.

Arriva la reazione furiosa di Salvini

Per accrescere la sicurezza sulle strade dal prossimo luglio entrerà in vigore una nuova norma UE che prevede l’obbligo da parte dei costruttori di vendere le proprie auto complete di ADAS. Gli incidenti dovrebbero calare in modo sensibile. Di sicuro finché un automobilista o un camionista che ha sbagliato strada deciderà di lanciarsi in una inversione ad U nonsense le conseguenze potrebbero essere nefaste. Non è la prima volta che si verificano certe bravate.

Nel video in alto risulta evidente come gli automobilisti spaventati, vedendo il tir in contromano, comincino improvvisamente a rallentare accendendo le quattro frecce, così da avvisare gli altri veicoli che stavano sopraggiungendo. Il ministro Salvini, come riportato su Virgilio.it, ha annunciato: “Poteva finire in una tragedia. L’accaduto è vicino Milano: autista fa una manovra a U proprio in mezzo all’autostrada per imboccare l’uscita. Comportamento folle, grave e inaccettabile. Auspico che il responsabile sia stato identificato e sanzionato in maniera esemplare“.