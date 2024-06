Come verificare eventuali multe non pagate ricevute? Esiste un metodo facile e veloce

Quando lasciamo la vettura in strada, con le nuove disposizioni, c’è sempre il timore che possa arrivare una pesante multa che finiremo per ricevere in una seconda fase.

Il vero incubo degli automobilisti sono le multe. Qualora non ci rendessimo conto di aver ricevuto delle multe potrebbe accadere di ritrovarci in una condizione piuttosto scomoda. Cosa accade quando non si paga una sanzione pecuniaria ricevuta? Scopriamo cosa dice la legge e come possiamo controllare con pochi click il bilancio delle multe ricevuto.

Come accade anche per altri adempimenti pecuniari non adempiuti, per effetto degli interessi, l’importo da pagare sale all’aumento dei giorni di inadempimento. Si può arrivare persino ad un fermo amministrativo del mezzo. Ecco perché vi consigliamo di pagare sempre entro 5 giorni dalla notifica della multa per avere uno sconto del 30%. La multa diventa definitiva dopo 60 giorni dalla sua notifica. Interessi e more scattano dopo questa data.

L’importo iniziale della multa crescerà tra interessi e sanzioni aggiuntive. La cd. cartella esattoriale a vostro nome si riempirà di multe e l’ente creditore, potrà avviare un’esecuzione forzata e, non da ultimo, il sequestro di alcuni beni di proprietà, compresa l’auto intestata. Si tratta di un incubo che occorre scongiurare con un regolare controllo della propria posizione debitoria, anche perchè gli autovelox sono sempre più in agguato sulle strade italiane.

Come controllare le multe non pagate

La tecnologia attuale consente di verificare, a portata di click, il proprio bilancio. Vi basterà andare sul sito dell’Agenzia delle Entrate Riscossione nel proprio estratto conto debitore o estratto di ruolo per certificare tutte le multe che non vi sono state notificate o quelle che sono in arrivo nel portale dell’automobilista. Se vi trovaste nella condizione di non aver ricevuto la cartella si può fare ricorso al giudice di pace nei successivi 30 giorni contro l’estratto di ruolo per chiedere la cancellazione del debito.

Noi vi suggeriamo di fare subito un salto sul sito suddetto per conoscere tutti i dettagli personali. Per le multe non pagate gli interessi sono, particolarmente, alti. La somma sarà aumentata del 10% per ogni 6 mesi di ritardo, secondo il meccanismo della “maggiorazione semestrale del 10%”. In caso di mancati pagamenti l’ente titolare del credito delega al recupero l’Agenzia delle Entrate Riscossione. La persona riceve un sollecito ufficiale al pagamento.

Come detto si può arrivare al fermo del mezzo, comunicato con preavviso di almeno 30 giorni. Il fermo auto viene meno con il pagamento della multa, ma anche quando il titolare della multa ne chiede la rateazione e documenta il pagamento della prima rata. Il pagamento può essere effettuato a mezzo bollettino postale precompilato ed allegato alla cartella stessa.