Una Lamborghini si schianta contro uno scooter: quello che succede dopo è incredibile (VIDEO)

Come si possa rovinare un gioiello Lamborghini per la foga di lanciarsi in strada senza controllare il passaggio di una moto è a dir poco imbarazzante.

Purtroppo chi acquista una supercar Lamborghini ha un portafoglio molto ampio ma una conoscenza del Codice della Strada quasi sempre limitata. Le performance che raggiungono i masterpiece della casa di Sant’Agata Bolognese sono spaventose, ma una tale potenza andrebbe gestita con oculatezza da driver esperti.

I bolidi di top brand quali Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, McLaren nascono dall’esperienza in pista e sono perfetti per essere spremuti al massimo in un autodromo. Troppo spesso ci ritroviamo a commentare delle stupide bravate su strade che non sono adatte ad accogliere auto sportive bassissime e con scatti fulminei. Su una Huracan l’iconico motore 5,2 l V10 è abbinato ad una trasmissione doppia frizione (LDF) per un piacere di guida estremo.

L’entry level della gamma del Toro vanta l’ALA, acronimo di Aerodinamica Lamborghini Attiva, geniale sistema per gestire l’aerodinamica attiva. La vettura è un concentrato di tecnologia estremo. Il sistema opzionale di ammortizzatori magnetoreologici si adattano allo stile di guida del pilota. La Huracan gode dei nuovi Pirelli P Zero Corsa che assicurano in teoria una tenuta di strada clamoroso.

Il crash tra una Huracan e uno scooter

Chi acquista una Lamborghini non lo fa con lo scopo di andare piano. In tanti casi vi abbiamo raccontato di crash spaventosi in autostrada, ma in questo caso non vi sono state conseguenze per l’automobilista e lo sventurato motociclista. La scena è stata riproposta dalla pagina Instagram Supercar.fails, grazie ad una inquadratura di un appassionato a bordo strada. C’è una mancata precedenza e un mancato rispetto delle normi basilari del Codice della Strada.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Supercar Fails (@supercar.fails)

La Huracan Performante è capace di raggiungere i 100 km/h da fermo in 2,9 secondi e i 200 km/h da fermo in 8,9 secondi. Può apparire un crash banale ma avrebbe potuto trasformarsi in tragedia. La Lamborghini ha svoltato senza considerare il sopraggiungere di un motorino. La strada non sembra nemmeno ben delimitata con una riga bianca centrale. Il rider sul motorino non aveva lo stop e si è ritrovato nella fiancata della Huracan che si è arrestata in mezzo la strada. Lo scontro è risultato inevitabile. I danni saranno stati ingenti, ma entrambi hanno imparato una dura lezione.