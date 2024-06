Ferrari-Newey, salta tutto? Il retroscena fa tremare i tifosi, ma c’è il colpo di scena

Adrian Newey ha scelto di lasciare la Red Bull, ma il suo futuro non è ancora stato chiarito. Ecco gli sviluppi delle ultime ore.

Il prima maggio scorso, la Red Bull ha ufficializzato l’addio di Adrian Newey al team di Milton Keynes, del quale è stato uno dei maggiori fautori del successo ottenuto in questi anni. Il vulcanico progettista britannico ha deciso di lanciarsi in una nuova sfida, con la Ferrari che è da mesi sulle tracce del genio d’oltremanica, ma non è ancora stato chiarito quello che sarà il suo prossimo impegno in F1.

Newey è l’ingegnere di maggior successo nella storia del Circus, avendo dominato la scena per anni con Williams e McLaren negli anni Novanta, per poi rendere vincente, in poco tempo, anche la Red Bull, che ha debuttato in F1 nel 2005, arrivando ai primi mondiali nel 2010 con Sebastian Vettel. La Ferrari ha dunque grande interesse nel portare Adrian a Maranello, ma nelle ultime ore sono arrivati diversi aggiornamenti sulla vicenda.

Newey, visita alla fabbrica dell’Aston Martin

Ufficialmente, la Ferrari non ha mai voluto commentare le indiscrezioni relative ad un possibile arrivo di Adrian Newey, con il team principal Frederic Vasseur che si è sempre concentrato sul lavoro della sua squadra attuale. Secondo quanto riportato da “The Times“, Newey avrebbe visitato in questi giorni la fabbrica dell’Aston Martin, unica antagonista, almeno da ciò che è emerso in questi mesi, del Cavallino nella caccia al geniale progettista, e che ha come vantaggio il fatto di avere la sede in Inghilterra.

Newey, come ben noto, non ha mai voluto lavorare per squadre lontane dal proprio paese, ed il passaggio in Ferrari, alla sua età, risulterebbe essere un totale cambiamento nel proprio stile di vita, portandolo a doversi adattare ad una nuova cultura e ad un nuovo modo di vivere. Per questo motivo, l’Aston Martin è sempre apparsa come una valida alternativa al Cavallino, ma dopo il grande spavento, i tifosi possono tirare un sospiro di sollievo.

Secondo quanto riportato nelle ultime ore dal “The Telegraph“, l’accordo tra Newey e l’Aston Martin sarebbe del tutto saltato, dal momento che la richiesta di Adrian, in termini economici, sarebbe stata troppo alta per la squadra di Lawrence Stroll. A questo punto, pare proprio che la Ferrari non abbia concorrenza nella corsa a Newey, e vedremo se nei prossimi giorni emergeranno notizie in tal senso.