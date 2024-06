Ferrari, arriva Adrian Newey? Vasseur si espone a sorpresa sulla cosa

Il team principal della Scuderia Ferrari, Frederic Vasseur, ha lanciato un messaggio chiarissimo a tutti coloro che oggi lavorano nel team modenese.

La Ferrari sta crescendo sul piano tecnico e dei risultati, ma è una opinione consolidata che per demolire l’impero RB ci sia bisogno del progettista numero 1 della storia della F1. Il tecnico inglese ha fatto un lavoro straordinario in qualsiasi team in cui ha lavorato, vincendo con la Williams, la McLaren e in Red Bull Racing.

L’inglese ha dimostrato di essere un genio assoluto, allevando anche straordinari tecnici che hanno fatto le fortune dei top team. Non è un caso che ora ci sia Waché al muretto del drink team, braccio destro di Newey. In una Formula 1 dove il mezzo conta più del manico un ingegnere come Newey può spostare gli equilibri in vista del 2026.

In Ferrari hanno sempre sofferto gli ultimi cicli tecnici. Sembravano aver indovinato il progetto giusto nel 2022 ma poi sono emersi i valori dei team rivali. Dopo il secondo posto, a debita distanza dalla RB, nel primo anno delle wing car, nel 2023 la Rossa ha chiuso al terzo posto alle spalle anche della Mercedes. Vasseur ha quantomeno iniziato una epurazione iberica con lo stratega Rueda, l’aerodinamico Sanchez e l’ing. Xavi Marcos rimossi dai loro incarichi. Hanno salutato anche il direttore sportivo, Laurent Mekies, e Carlos Sainz, alle ultime gare al volante della Rossa.

L’annuncio di Vasseur su Newey

Il francese sta facendo un buon lavoro, impostando la squadra verso un nuovo corso. Nella prossima annata arriverà anche il pilota con il maggior numero di vittorie nella storia della F1, Lewis Hamilton. Quest’ultimo è cresciuto nell’universo Mercedes, ma ha avuto il coraggio di lasciarsi ammaliare dal progetto della Signora in Rosso. Lewis ha ammesso che sarebbe ben felice di ritrovarsi Newey a Maranello dalla prossima annata.

Stai parlando con Adrian Newey? “Su questo argomento non voglio fare alcun commento perché ogni risposta potrebbe essere interpretata. La cosa più importante è la stabilità della squadra, come ho detto prima, penso che stiamo facendo un buon lavoro nella giusta direzione. La cosa più importante per me è la stabilità del gruppo, lo è molto più dei singoli individui e aggiungo che sono davvero soddisfatto della situazione attuale“, ha affermato Vasseur in una intervista a Motorsport.com. Fiducia al gruppo di tecnici attuali in attesa di sviluppi sulla trattativa con il progettista inglese, corteggiato anche da altri top team.