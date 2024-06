Verstappen meglio di Schumacher e Senna? L’ex team principal scatena le polemiche

Max Verstappen sta correndo da fenomeno assoluto, tant’è che un ex membro del paddock di F1 ha effettuato un paragone forte.

Il mondiale di F1 targato 2024 sta mettendo in mostra una situazione di maggior equilibrio tecnico rispetto allo scorso anno, soprattutto da Miami in poi. Ferrari e McLaren hanno recuperato il gap dalla Red Bull, ma le prime due non hanno una cosa che è invece da sempre di proprietà del team di Milton Keynes. Stiamo parlando di Max Verstappen, che ci sta mettendo tanto del suo, facendo una differenza siderale al volante, mentre Sergio Perez non riesce ad entrare in Q3 da un mese e mezzo.

Quello che il figlio di Jos riesce a fare al volante è un qualcosa che va oltre ogni logica, e le vittorie di Imola e Montreal fanno ben capire la portata del suo talento, che purtroppo in molti si ostinano a non voler vedere. Paragonare i piloti di varie epoche è molto difficile, ma per un ex team principal di F1, Max Verstappen potrebbe seriamente essere considerato il più forte di sempre. Il campione del mondo in carica è stato messo davanti a due mostri sacri come Ayrton Senna e Michael Schumacher, che la storia di questo sport l’hanno scritta e riscritta.

Verstappen, sentite il parere di Eddie Jordan

In quel di Montreal, Max Verstappen ha superato Michael Schumacher in un’altra classifica, diventando colui che è stato in testa al mondiale per più giorni di fila, salendo a quota 750. Si tratta dell’ennesimo traguardo storico, ed in queste ultime ore, nel podcast “Formula for Success“, Eddie Jordan ha detto che il figlio di Jos batterebbe sia Schumacher che Ayrton Senna, nel caso in cui i tre avessero la possibilità di sfidarsi, al giorno d’oggi, sulla stessa, identica monoposto.

Ecco le sue parole: “Nel 1982, ebbi la fortuna di trovare un ragazzo di nome Da Silva. Gli feci fare un giro a Silverstone con una vettura di Formula 3, poi con Dick Bennetts, Martin Brundle e Roberto Guerrero andammo a Macao, nel 1983, e questo Da Silva vinse la gara, per poi cambiare nome in Senna. Quindi, posso dire di aver avuto Senna in una mia macchina, come è accaduto anche con Schumacher. Tuttavia, credo che se si potessero avere sulla stessa macchina Schumacher, Senna e Verstappen, Max avrebbe la meglio su di loro. Dal mio punto di vista, è davvero forte e potrebbe seriamente batterli“.