Verstappen sempre più nella storia: battuto un altro record di Schumacher e della Ferrari

Max Verstappen ha corso da campione a Montreal, vincendo anche il GP del Canada. Ora l’olandese ha superato Michael Schumacher.

Una prova da fenomeno quella che Max Verstappen ha messo in mostra a Montreal, dove ha vinto per il terzo anno consecutivo il Gran Premio del Canada. Al volante di una Red Bull tutt’altro che perfetta, come conferma Sergio Perez, fuori in Q1 nelle ultime due gare, l’olandese si è esaltato in condizioni miste di asciutto e bagnato, gestendo tutto alla perfezione e senza mai commettere un errore, cosa che i rivali di McLaren e Mercedes hanno invece fatto.

Impressionante, nello specifico, ciò che Verstappen ha fatto nell’ultimo stint, quando tutti si aspettavano che Lando Norris potesse attaccarlo, al volante di una McLaren più veloce. Tuttavia, l’olandese ha allungato guidando al limite sulla linea di asciutto, facendo una differenza impressionante, di talento puro. La differenza di guida tra Verstappen e gli altri è imponente, ed ora è arrivato anche un altro record. Michael Schumacher cede il passo al campione della Red Bull.

Verstappen, superato Schumacher in questa classifica

Vincendo il Gran Premio del Canada, Max Verstappen ha rafforzato la propria leadership nel mondiale, grazie anche al ritiro di Charles Leclerc, alle prese con una Ferrari irriconoscibile dopo la vittoria di Monte-Carlo. L’olandese ora comanda saldamente con 194 punti ed un margine di 56 lunghezze sul monegasco, mentre la Red Bull ha allungato a +49 nei confronti del Cavallino.

Va detto che, comunque fosse andata la gara, il campione del mondo sarebbe comunque uscito da Montreal al primo posto nel mondiale, visto che aveva su Leclerc un margine di 31 punti, ed al massimo ne erano disponibili 26 tra vittoria e punto addizionale del giro più veloce. Il figlio di Jos ha superato Michael Schumacher in un’altra classifica, dove il tedesco appariva imbattibile. Verstappen è in testa al mondiale dalla bellezza di 750 giorni, mentre il Kaiser di Kerpen si fermò a 749, il che significa che l’iridato è ora al comando di questa speciale graduatoria.

Schumacher, ai tempi del dominio Ferrari, restò in testa al campionato dal Gran Premio degli Stati Uniti del 2000 sino a quello del Giappone del 2002, mentre Super Max è al comando dal GP di Spagna del 2022, stesso discorso per la Red Bull. Da quel momento in poi, il devastante tandem composto dall’olandese e dal team di Milton Keynes ha imposto un dominio netto, che non ha lasciato scampo alla concorrenza.