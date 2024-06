Mercedes, porta sbattuta in faccia a Sainz: Wolff spiega i motivi

Il team principal della Mercedes, Toto Wolff, ha parlato in modo chiaro sul profilo che stanno vagliando per il dopo Hamilton. Carlos Sainz è rimasto gelato.

Da alfiere di McLaren e Ferrari a futuro desaparecido, probabilmente, in Williams. Cosa ha sbagliato Carlos Sainz per ritrovarsi corteggiato da uno dei peggiori team attuali della griglia di F1? Sebbene abbia vinto dei GP al volante della Rossa, il numero 55 non sembra capace di ricoprire il ruolo di leader né possiede l’umiltà per fare la seconda guida in un top team.

Per questo motivo le squadre migliori del circus gli hanno preferito altri profili. La McLaren ha sposato la linea giovani e non l’avrebbe sconfessata per riabbracciare un 30enne con il morale sotto la scocca. La Red Bull Racing ha preferito non cambiare la strada vecchia per quella nuova, confermando con un biennale Sergio Perez. A quel punto l’unico box ancora aperto è risultato quello della Mercedes alla disperata ricerca di un erede di Hamilton, ma non così disperati a rincorrere le pretese del madrileno.

Toto Wolff ha sempre parlato di una scelta audace. Lo sarebbe stata consegnare una Mercedes nella mani di Fernando Alonso oppure scommettere su una giovane promessa. Dopo il rinnovo della leggenda asturiana in Aston Martin, il profilo ideale è risultato il talentuoso Kimi Antonelli, attualmente impegnato in F2 con il team Prema. Il driver italiano potrebbe essere preferito anche ad Esteban Ocon, in uscita dall’Alpine. Carlos Sainz, a questo punto, potrebbe, in attesa di Audi dal 2026, firmare un annuale con la Williams.

Il destino di Carlos Sainz

Il madrileno ha ancora la possibilità di mettere in mostra le sue skill a bordo di una wing car valida come la SF-24, ma di prospettive di assi non ne ha più nel mazzo. “Penso che, prima di tutto, Carlos meriti un posto di primo piano. Ha fatto un lavoro fantastico – ha spiegato il t.p. Toto Wolff a Sky Sports – Sta facendo un ottimo lavoro in questa stagione. Abbiamo intrapreso un percorso per dire: ‘Sai una cosa? Vogliamo reinventarci un po’ in futuro’“.

In casa Mercedes stanno già pensando al futuro e la stagione 2025 potrebbe essere transitoria in attesa del cambio regolamentare del 2026. “Non abbiamo ancora preso una decisione per il prossimo anno, ma non volevamo che anche Carlos aspettasse, perché deve prendere le decisioni da solo, è giusto“. E in casa Mercedes potrebbero scegliere un driver giovane. Toto Wolff ha aggiunto: “Kimi Antonelli rientra sicuramente in quel profilo“.