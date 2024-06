Audi prepara il bolide più potente di sempre: le immagini fanno il giro del mondo

Il marchio Audi ha prodotto vetture iconiche che hanno rivoluzionato l’Automotive. Scopriamo l’auto di serie più prestazionale del brand dei Quattro Anelli.

Abbiamo ancora negli occhi le leggendarie vittorie dell’Audi nei Rally e alla 24 Ore di le Mans. Le tecnologie adottate in pista hanno portato a soluzioni tecniche innovative sulle strade di tutti i giorni. La partecipazione del marchio di Ingolstadt alla Formula E ha generato una serie di vetture alla spina che stanno facendo faville sul mercato.

Audi è uno dei pochi marchi europei che, insieme a Porsche, è stato in grado di convincere per EV all’avanguardia. Entrambi i top brand sono sotto la guida del Gruppo VW. Il restyling della gamma dell’Audi e-tron GT vi farà venire i brividi. E’ stato rivisto l’abitacolo, con novità per sedili, volante, plancia e dotazioni digitali, oltre a nuovi componenti in carbonio opaco con finiture Vanadium, che cambiano tonalità in base alla luce.

Il nuovo volante ha una corona appiattita con una marcatura rossa ispirata al Motorsport. Tra l’altro dal 2026 l’Audi sarà protagonista anche in Formula 1, rilevando il team Sauber. Nelle varianti RS dell’e-tron sono presenti elementi che sembrano già provenire dalla pista. I sedili sportivi plus, di serie già per la S e-tron GT, spiccano per un logo retroilluminato alla base dei poggiatesta. Abbondando a bordo materiali sostenibili come il tessuto Cascade e la microfibra Dinamica, scamosciata e realizzata al 45% con poliestere riciclato dalle bottiglie in PET.

Audi, arriva il modello migliore di sempre

Andiamo alle caratteristiche tecniche della nuova gamma e-tron. La S e-tron GT ha 680 CV e 740 Nm di coppia, 150 CV e 110 Nm in più rispetto alla gen precedente. La RS e-tron GT, invece, può vantare su 856 CV (+210 CV) e 865 Nm (+35 Nm), il top di gamma raggiunge 925 CV e 1.027 Nm, essendo l’Audi di serie più potente mai costruita. La S e-tron GT schizza da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi, migliorando di 7 decimi rispetto al modello precedente. La RS e-tron GT raggiunge da ferma i 100 km/h in 2,8 secondi, migliorando di 5 ben decimi, mentre la Audi RS e-tron GT performance impiega appena 2,5 secondi.

La top speed è di 245 km/h per la versione S, mentre le varianti RS sono autolimitate a 250 km/h. La nuova funzione Boost, attivabile tramite un satellite al volante, consente di sprigionare 95 CV extra per le varianti RS, con una durata massima di 10 secondi visibile sulla strumentazione. La e-tron GT ora ha un’autonomia di 597 km (+102 km), mentre la RS e-tron GT performance arriva a 585 km. I prezzi partono da 128.400 euro per la S e-tron GT e da 159.400 euro per la RS e-tron GT. La RS e-tron GT performance, invece, costerà ben 175.400 euro.