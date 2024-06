Tenta di rubare una magnifica Yamaha: 3 nonne intervengono contro i ladri (VIDEO)

I furti delle moto stanno aumentando a dismisura. Due ladri a bordo di un motorino hanno provato il grande colpo ma qualcosa è andato storto.

Le motociclette rappresentano uno dei bottini preferiti dai malviventi. Rispetto alle auto sono più facili da rubare. Lo scorso anno sono stati sottratti 31.856 mezzi a due ruote, il 2% in più rispetto al 2022. Un dato negativo che non lascia dormire sogni tranquilli ai proprietari di moto. Il trend, tra l’altro, è in crescita e non solo a livello italiano.

Purtroppo noi siamo secondi per numero di furti in Europa, preceduti solo dalla Francia. I dati sopracitati sono stati divulgati da LoJack, società specializzata nell’offerta di soluzioni telematiche per il recupero di veicoli rubati. Il 42% dei mezzi a due ruote rubati sono stati rivenuti e restituiti ai legittimi proprietari, la restante parte (28mila unità) è sparita nel nulla. Di solito vengono subito fatti arrivare ai Paesi dell’Est Europa o smerciati nel mercato nero dei pezzi di ricambio usati. Le tecniche si stanno anche affinando con l’uso della tecnologia.

Il fenomeno riguarda anche il Regno Unito. Spesso i malviventi si lanciano nell’operazione di furto in pieno giorno e, nel giro di pochissimi istanti, riescono a scomparire nel nulla con la refurtiva. Stavolta il proprietario di una Yamaha Tracer è stato doppiamente fortunato. Il sistema protettivo di sicurezza sulla ruota anteriore ha funzionato bene e la presenza di tre nonne ha mandato nel panico il ladro.

Il tentativo di furto sventato dalle donne

Le donne anziane hanno urlato. In una prima fase il ladro non si è fatto troppi problemi, ma quando ha capito che le cose si sarebbero potute mettere male con una chiamata alla polizia, è stato richiamato dal compagno e dopo una martellata non andata a buon fine è scappato via. E’ stato anche registrato in video la scena e il filmato ha già fatto il giro del mondo.

Leeds UK. Well done to the ladies who showed great courage. In so many videos you see of this happening and no one does anything but get two granny got more balls pic.twitter.com/74nQPs19JO — 🅼🅾🆃🅾🆃🅸🅽🅶🅻🅴 🏍 (@mototingle) June 14, 2024

Nella scena di meno di 30 secondi, due malviventi in scooter hanno provato a rubare una Yamaha Tracer parcheggiata. Il piccolo lucchetto sul freno a disco anteriore non si è rotto. Le signore hanno incitato i ladri ad andarsene e ci sono riuscite. Una delle donne ha addirittura inseguito con coraggio, fuori dal parcheggio, i malviventi in scooter. Nel Regno Unito, nel 2021, le moto hanno rappresentato oltre il 25% di tutti i furti di veicoli. E sono solo il 3% del totale dei veicoli in circolazione sulle strade, secondo i dati di MAG (Motorcycle Action Group). I ladri rubano 20 moto al giorno ogni 1.000 immatricolati, ovvero 20.000 all’anno su 1 milione di immatricolazioni.