Jorge Martin in Ferrari? Lo scatto stupisce gli appassionati

Le ultime settimane sono state roventi per Jorge Martin, che ha firmato con l’Aprilia. Lo spagnolo ha stupito tutti accanto ad una Ferrari.

La griglia di partenza della MotoGP in chiave 2025 ha iniziato a prendere forma, anche se sono ancora diverse le situazioni di mercato da chiarire. Ciò che è certo è che Jorge Martin sarà il nuovo uomo di punta di casa Aprilia, dove rimpiazzerà il suo grande amico Aleix Espargarò, che ha annunciato il ritiro in quel di Barcellona. Il rider di casa Ducati Pramac, che è al comando del mondiale da quasi tre mesi, non guiderà una Desmosedici il prossimo anno, dopo quattro anni in sella alla moto della casa di Borgo Panigale.

Sin da inizio anno, Martin aveva chiarito che questo sarebbe stato il suo ultimo campionato con il team di Paolo Campinoti, con il desiderio di recarsi nella squadra ufficiale accanto a Pecco Bagnaia. Sino al Mugello, sembrava essere lui il grande favorito, ma poi Luigi Dall’Igna ed il suo staff hanno optato per Marc Marquez, sorprendento tutti, ed Jorge ha così fatto la sua scelta. Lo spagnolo si è poi “legato” ad un altro marchio piuttosto famoso.

Martin, ecco lo scatto al fianco di una Ferrari

Qualche giorno fa, Jorge Martin ha fatto visita alla Ferrari in quel di Maranello, assieme al grande amico Aleix Espargarò, con uno scatto pubblicato su Instagram che ha fatto subito il giro del mondo. Il leader del mondiale di MotoGP è stato immortalato al fianco di una splendida SF90 Stradale, la prima supercar Plug-In Hybrid di serie della casa del Cavallino.

Jorge ed Aleix, in base a quanto reso noto, hanno anche incontrato il vice-presidente del Cavallino, ovvero Piero Ferrari, con il quale hanno scambiato una lunga chiacchierata, il cui contenuto è rimasto privato. Sull’account ufficiale della Ferrari, si è parlato di questa visita dei due alfieri della MotoGP: “Siamo stati lieti di accogliere i piloti della MotoGP Jorge Martin Almonguera ed Aleix Espargarò a Maranello, dove hanno anche avuto l’occasione di visitare l’#AtelierFerrari e la fabbrica, per poi trascorrere del tempo con il Vice Presidente Piero Ferrari“.

Di certo, si è trattato di una bella occasione per fondere i mondi delle due e delle quattro ruote, con Martin ed Espargarò che potrebbero anche aver scelto la loro nuova supercar, dal momento che le disponibilità economiche per farlo, di certo, non mancano. Vedremo se anche altri motociclisti visiteranno Maranello prendendo spunto dai loro colleghi.