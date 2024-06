Verstappen scende in campo per la sua Kelly Piquet: il problema è diventato ingestibile

Max Verstappen sta dominando in lungo e in largo la F1, ma anche i campioni hanno delle grane personali da gestire. Ecco cosa è accaduto alla sua compagna brasiliana.

La vita per un top driver della F1, dall’esterno, appare perfetta. Il tre volte iridato della Red Bull Racing non potrebbe chiedere di più professionalmente. Ha un contratto plurimilionario, una squadra perfetta che ruota intorno alla sua figura ed un compagno di squadra che non gli crea disturbi. Vi sono tutti i componenti per continuare a vincere.

Si appresta a dare il colpo di grazia al campionato, dopo qualche passaggio a vuoto che ha consentito alla Ferrari e alla McLaren di credere in una battaglia. Max è troppo più forte rispetto alla concorrenza ed è emerso anche in un pazzo GP del Canada. Dopo il passo falso di Monaco che ha eletto a re Charles Leclerc, il figlio d’arte di Jos è tornato più forte di prima, conquistando la sua sesta vittoria stagionale. Sono già 60 i suoi successi in F1, a soli 27 anni.

Una carriera come quella dell’olandese non ha precedenti storici. Lo precedono, in termini di GP vinti, solo Lewis Hamilton e Michael Schumacher. Questi ultimi hanno ottenuto la maggior parte dei loro record dopo i 30 anni. Il numero 1 avrebbe ancora una quindicina di stagioni per diventare il pilota più vincente della storia. Nel 2025 avrà l’occasione di eguagliare il recordman Michael Schumacher che tra il 2000 e il 2004 conquistò 5 titoli di fila. Nella vita smeralda di Max vi sono anche delle preoccupazioni.

Verstappen, lo sfogo di Kelly Piquet

Verstappen ha difeso la sua compagna Kelly Piquet e ha chiesto la fine degli abusi online, dopo che la modella brasiliana ha rilasciato un post pubblico su Instagram alle voci sgradevoli che sono state mosse contro di lei. La 35enne ha chiesto agli utenti dei social media di smettere di diffondere “menzogne” su di lei. Ha confessato di aver “negli ultimi tre anni navigato in una strana e sconvolgente ondata di accuse“, alcune delle quali riguardano le sue precedenti relazioni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KELLY PIQUET (@kellypiquet)



La modella brasiliana ha avuto un figlio dal pilota russo di Formula 1 Daniil Kvyat, ex RB. “Tutto questo deve finire. Queste false accuse da parte di alcuni individui su Instagram e TikTok sono folli e ridicole allo stesso tempo“, ha annunciato su Instagram il campione del mondo di Formula 1 in carica. Piquet, figlia dell’ex campione Nelson Piquet, ha un grosso seguito ed è stanca di subire le accuse di un utenza che si nasconde dietro una tastiera.

“Una mia nota e un gentile promemoria per tutti – ha scritto Kelly Piquet su IG – Il mondo online può essere un posto meraviglioso per vari motivi, ma molto spaventoso quando vengono diffuse informazioni sbagliate e bugie. Non sono sicuro dell’approccio appropriato per affrontare l’odio derivante dalle falsità. Ho considerato di comporre una risposta e di lasciarla stare“.