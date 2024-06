Dacia, arriva un nuovo SUV? Le immagini gasano gli appassionati (VIDEO)

La Dacia, forte dei successi commerciali degli ultimi tempi, punta su nuovi gioielli in chiave futura. Ecco una delle prossime auto.

In un periodo di forte crisi per il mercato dell’auto, che solo adesso sta iniziando a rialzarsi, la Dacia è uno dei marchi in maggior salute, con le vendite che sono aumentate ed una posizione di forza sempre più netta all’interno del settore. Il segreto della casa rumena è sicuramente l’eccellente rapporto tra qualità e prezzo, che ne hanno fatto una certezza assoluta per coloro che non vogliono spendere delle cifre eccessive.

La Dacia Sandero è l’auto più venduta in Europa e la seconda in Italia, dove è da anni la straniera preferita dalla clientela. Da poco sono state svelate le forme del nuovo SUV Duster e della generazione più recente dell’elettrica Spring, ma non è finita qui. Nel 2025 è atteso il nuovo SUV Bigster, e nel 2027 ci sarà spazio per un’altra novità. Andiamo a scoprirla nei dettagli.

Dacia, scopriamo le forme della futura Stepway

La Dacia catalizza sempre l’attenzione dei fan, che provano spesso ad immaginare le forme dei modelli futuri. Questa volta, è il turno del SUV Stepway, che andrà a distaccarsi dalla Sandero, del quale è la versione cross, costituendo un modello a parte. Si tratterebbe di un SUV di Segmento B, che secondo le indiscrezioni attuali, potrebbe fare il proprio debutto nel 2027. Nel video qui postato, caricato sul canale YouTube “Manhoub 1“, vediamo un render che prova a mostrare le sue forme in anteprima.

Il nome definitivo dovrebbe essere Stepway 2.0, almeno secondo quanto riportato da “L’Argus“, secondo cui si punterebbe sul Segmento B visti i risultati di mercato degli ultimi anni. La Dacia in questione potrebbe essere lunga 4,1 metri, ispirandosi a concept come la Manifesto e la Sandrider, caratterizzandosi per la presenza di sbalzi ridotti, ma anche un cofano orizzontale ed una griglia molto imponente e dalla forma verticale. Per il momento, ed è bene ricordarlo, si tratta ancora di indiscrezioni, visto che di ufficialità ancora non ne abbiamo affatto.

Di certo, la casa di proprietà del gruppo Renault non si muove mai per caso, ed ha in mente obiettivi piuttosto chiari per il proprio futuro. Il Segmento B è quello che vende più SUV in assoluto, ed è probabile che la Stepway 2.0 avrà parecchi punti di contatto con modelli come la Renault Captur, anche a livello di piattaforma. Godetevi le immagini e fatevi una prima idea su questo gioiellino.