L’ex campione si sbilancia: arriva la confessione sul futuro di Hamilton in Ferrari

Lewis Hamilton sarà il prossimo pilota della Scuderia Ferrari. Ecco perché, secondo un ex ferrarista, potrebbe essere il momento ideale.

La Ferrari, dopo il riconoscimento iridato di Raikkonen, ha sfiorato il titolo piloti con Felipe Massa e con Fernando Alonso. Era un’altra epoca ed un’altra Formula 1. Nell’era ibrida Sebastian Vettel si è avvicinato alle performance di Hamilton su Mercedes nel 2017 e nel 2018 senza, però, riuscire nell’impresa di riportare il Cavallino sul tetto del mondo.

Leclerc e Sainz non hanno mai avuto in dote monoposto in grado di battagliare per il massimo traguardo. Il prodotto dell’Academy della Ferrari, per ora, ha vinto 6 GP in 6 anni a Maranello. Un bottino molto esiguo per un talento cristallino. Il monegasco beneficerà della presenza di un veterano come Lewis Hamilton nel prossimo biennio. Rappresenterà una straordinaria possibilità di crescita per l’intera squadra. Lewis Hamilton è il pilota con il maggior numero di vittorie in carriera in F1.

Nessuno aveva superato la soglia dei 91 successi del Kaiser Schumacher. L’anglocaraibico è salito a 104, ma non vince un GP da oltre 2 anni. Questo è un fattore da considerare per un 40enne. La Mercedes non gli ha dato più una monoposto all’altezza del suo estro con il passaggio alle auto ad effetto suolo. Di conseguenza il driver della Mercedes ha scelto di stracciare il suo contratto per farsi ammaliare dal fascino della Signora in Rossa. Per sua sfortuna la Ferrari non è ancora al livello della Red Bull Racing, ma qualcosa starebbe per cambiare.

Ferrari, buone notizie per Lewis Hamilton

Lewis arriverebbe a cavallo della fine di un ciclo tecnico e l’inizio di una nuova era. L’arrivo di un progettista geniale come Newey potrebbe essere il completamento di un quadro dei sogni per il futuro del Cavallino. “Newey è un genio assoluto e ovunque va, ha successo – ha dichiarato Gerhard Berger come riportato su Formulapassion.it – Lo ha dimostrato negli ultimi 25 anni. Al momento sembra che Newey finirà alla Ferrari e se ciò dovesse accadere potrebbe iniziare una nuova era di successi con Vasseur, Newey, Leclerc e Hamilton. Credo che questa combinazione potrebbe essere molto difficile da battere per gli avversari”.

Gerhard Berger ha annunciato: “Lewis porterà con sé uno o due tecnici importanti di cui la Ferrari ha bisogno, tra cui Newey. Hanno i mezzi e il vantaggio di collaborare con la Sauber, ma per arrivare al top serviranno cinque anni almeno. Basti pensare alla Ferrari di Schumacher, Todt, Brawn e Byrne”. Musica per le orecchie di fan che vorrebbero rivedere il Cavallino sul tetto del mondo.