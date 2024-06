Adrian Newey, indizio social sulla Ferrari: i tifosi sul web impazziscono

Il progettista più vincente della storia della Formula 1 ha fatto impazzire i fan della Scuderia Ferrari. Le immagini non mentono.

Si sta avvicinando a grandi passi il momento dell’annuncio del futuro di Adrian Newey. Nella F1 odierna il mezzo conta più del manico. Riuscire a mettere sotto contratto l’esperto numero 1 al mondo di auto ad effetto suolo potrebbe avere un grosso impatto sul prossimo ciclo tecnico. L’inglese, infatti, lascerà la RB all’inizio della prossima annata, liberandosi per impostare il lavoro sulla wing car del prossimo ciclo tecnico.

Dopo le esperienze gloriose in Williams, McLaren e Red Bull Racing, Newey è consapevole che con un trionfo in Ferrari entrerebbe nella leggenda. Vi sono anche altre squadre che potrebbero tentarlo con grandi proposte allettanti come l’Aston Martin del boss Lawrence Stroll, ma la possibilità di poter lavorare al fianco di Lewis Hamilton e del team principal Frederic Vasseur.

Per la Red Bull Racing sarà una perdita importante, considerati i risultati ottenuti sia nell’era Vettel che in quella moderna con Verstappen. Se in questa stagione la RB20 pare ancora un passo in avanti rispetto alla concorrenza. Nel 2025 potremmo assistere ad una battaglia meravigliosa tra 3 team come Ferrari, McLaren motorizzata Mercedes e RB. Ecco cosa ha annunciato il team principal della Rossa Adrian Newey.

La decisione di Newey

Il britannico si sta prendendo tutto il tempo necessario per decidere con calma l’ultima mossa della sua brillante carriera. A 65 anni potrebbe essere il coronamento di un sogno vincere anche con la Rossa dopo i fasti con Verstappen. Nelle ultime settimane si stanno susseguendo le voci su un possibile arrivo a Maranello di Newey, corteggiatissimo dal Presidente John Elkann. Sarebbe un colpo sensazionale anche per la nuova immagine della Scuderia, proiettata solo all’eccellenza.

Adrian Newey signing a Ferrari Flag The dream is turning into reality pic.twitter.com/WKd7qyEiVE — Ferrari Focus (@Scuderiascoop) May 31, 2024



Non è trapelata ancora l’ufficialità, ma le immagini in alto non lasciano molti dubbi. In un video postato dalla pagina Ferrari Focus. A Miami Adrian Newey con un sorriso ha firmato una bandiera del Cavallino. Nel caso dei piloti non è possibile apporre firme sui loghi dei rivali, ma a quanto pare Adrian non si è fatto problemi. Preludio di un suo sbarco in Italia? Il video è diventato virale e Newey ha anche risposto con un sorriso ai tifosi che gli hanno gridato a gran voce un viaggio di sola andata per il Belpaese.