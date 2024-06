Improvvisamente Fiat Punto, sul web spunta la clip che infiamma: ecco come sarà (VIDEO)

La FIAT sta mirando alla tecnologia elettrica. Tanti appassionati del brand torinese vorrebbero rivedere un grande classico in salsa moderna della vecchia gamma.

È davvero difficile rinvenire un italiano con patente B che non abbia mai guidato una FIAT 500, una Panda o una Punto. I vertici del brand del Lingotto, oggi facente parte del Gruppo Stellantis, hanno deciso di rilanciare la storica 500 in versione alla spina e a breve arriverà anche la quarta gen della Panda. Sarà il modo con cui la FIAT ha scelto di festeggiare i 125 anni della sua nascita.

Dovrebbe trattarsi di una city car generazionale, in grado di abbracciare diverse motorizzazioni e fasce di clientela. Il nome Punto, invece, sta rimanendo un po’ in disparate, sebbene abbia sempre costituito una pietra miliare del listino. La primissima generazione arrivò negli anni ’90 e sorprese per linee pulite e sinuose. Una vettura ideale per le nostre giungle urbane ma che non disprezza qualche sgasata anche fuori porta.

Un’auto che nel rapporto qualità/prezzo aveva pochi eguali all’epoca. Insieme alla Lancia Ypsilon fece faville sul mercato. I tecnici della FIAT compresero il potenziale e decisero di declinarla in più versioni, compresa una cabrio. Dopo il successo della vettura disegnata da Giorgetto Giugiaro, la Punto, in oltre 30 anni, ha conquistato gli italiani nelle successive serie. La tecnologia e la sicurezza avanzata le hanno permesso di abbracciare una clientela giovane ma anche familiare. La Punto ha sempre fatto della versatilità il suo punto di forza.

FIAT Punto, arriva una nuova gen?

Serie dopo serie la Punto si è evoluta in termini di dimensioni e dotazioni. L’ultima Punto del 2012, la cui produzione è terminata nell’agosto 2018, era perfetta per ospitare, comodamente, quattro persone. Le linee erano slanciate, ma gli interni non erano il massimo in termini di plastiche usate e design. Vi erano portaoggetti e spazio a sufficienza per un discreto comfort. Il bagagliaio era capiente, sufficientemente, per un weekend fuori.

Il designer ed architetto Tommaso D’Amico, sull’omonimo canale YouTube, ha proposto una nuova generazione della Punto. Il render è stato chiamato Sport, “avendo caratteristiche altamente sportive per un’auto del suo segmento, caratteristiche estetiche e meccaniche che mettono in evidenza con immediatezza le spiccate doti di potenza e dinamica”. Lo specialista immagina un motore 1.6 T4 190 CV RWD alimentato a benzina, con cambio automatico (oltre a motori BEV e PHEV). Un modello del genere farebbe faville nell’attuale listino FIAT.