E’ più ricca la FIAT o la Volkswagen? Il paragone che ha lasciato tutti di sasso

I numeri in rialzo registrati dal brand del Gruppo Stellantis e quelli in discesa del colosso di Wolfsburg vi lasceranno senza parole.

Con l’unificazione di FCA e PSA, nel 2021, Stellantis è scesa in strada per battagliare con il Gruppo Volkswagen, oltre che con Toyota e l’alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Hanno puntato con decisione sulla tecnologia elettrica, presentando svariati modelli alla spina. La strategia ha funzionato e solo nella prima metà del 2023 il Gruppo italo-francese aveva registrato ricavi per 98,4 miliardi di euro, il 12% in più dello stesso periodo 2022.

I profitti sono arrivati ad 11 miliardi, con un incremento del 37%. Le vendite globali di vetture alla spina e auto a basse emissioni (Lev) sono in aumento, rispettivamente del 24% a 169 mila unità e del 28% a 315 mila unità. Stellantis si è posizionata al terzo posto nel mercato Eu30 per vendite totali di EV e al secondo posto nel mercato statunitense per vendite di Lev. Il segreto del successo dei marchi nostrani facenti parte del Gruppo Stellantis risiede nella strategia congiunta.

La FIAT ha unito le forze con colossi che si stanno rinnovando. C’è grande attesa per assistere al lancio della nuova gen della Panda. La casa del Lingotto festeggerà i 125 anni della sua storia con la quarta serie, al lancio anche in salsa elettrica. Il listino si è allargato a dismisura negli ultimi anni con le proposte all’avanguardia Topolino, 500 e 600 alla spina e l’E-Doblò.

Dopo il lancio della nuova cugina elettrica Lancia Ypsilon la concorrenza, a partire da VW, dovrà aspettarsi una offensiva in tutti i segmenti. Stellantis ha raggiunto risultati significativi in Europa, Sud America, Medio Oriente e Africa, con una quota del 21,8% in Brasile, del 12,8% in Italia, del 15,7% in Turchia e del 78,6% in Algeria, nel 2023, con FIAT al primissimo posto.

FIAT, il confronto con VW

“Nell’ultimo anno siamo cresciuti a livello globale, consolidando la nostra posizione di player mondiale e, per il terzo anno consecutivo, Fiat ha dimostrato di essere il primo brand Stellantis in termini di volumi, segnando a livello globale un +12% rispetto allo scorso anno e contribuendo così agli ottimi risultati del Gruppo” ha annunciato alla stampa con soddisfazione Olivier Francois, CEO di FIAT e responsabile marketing a livello mondiale di Stellantis.

Il valore stimato del FIAT di circa 2 miliardi non è paragonabile, però, a quello di VW. Il Gruppo teutonico è secondo solo alla Toyota in termini di auto vendute all’anno. Il Gruppo Stellantis è il quarto costruttore al mondo. Nonostante il dieselgate e una campagna sull’elettrico fallimentare, il valore stimato del brand di Wolfsburg è di 16 miliardi e 215 milioni di dollari.