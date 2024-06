Abarth, bolide a pelo d’acqua: 500 in stile James Bond, diventa un motoscafo

Per celebrare il suo 75º anniversario il marchio dello Scorpione ha pensato di lanciare una imbarcazione Offshore. Ha caratteristiche spettacolari.

Si chiama Abarth Offshore è stata anticipata al salone dell’auto più esclusivo al mondo, il Top Marques a Monaco. Di fatto è stata svelata come Car Off Shore, presentando tutti i connotati di una vettura con carrozzeria verde, ma al posto delle ruote ha una carena per affrontare le onde. Per prestazioni cariche di adrenalina con 230 CV di potenza e scarichi da corsa Riva ha tutto l’occorrente per far impazzire i fan questa estate.

Non è la primissima volta che assistiamo a degli esperimenti di trasformazione di vetture di successo in imbarcazioni, ma l’edizione limitata di 500 unità completamente personalizzabili dell’Abarth Offshore è il mix perfetto tra audace sportività ed eleganza italiana. I fan sono rimasti stupiti all’atto della presentazione in occasione dell’anteprima mondiale all’evento “Top Marques 2024”, dal 5 al 9 giugno nel cuore del Principato di Monaco.

Il mondo dell’Automotive si unisce a quello nautico per un progetto nato dalla collaborazione tra Abarth e il Centro Stile FIAT, in nome delle performance. Si tratta di un motoscafo piuttosto rapido che tradisce le linee sinuose della vettura. Proprio come i modelli stradali, i colori vivaci e il piacere di guida saranno al centro dell’esperienza in mare.

Abarth Offshore, eleganza audace

Nella foto che ammirerete in basso spicca una carrozzeria verde metallico, che diventa iridescente alla luce del sole, grazie a dettagli e cuciture nocciola. Alimentata da un motore esterno idrogetto in bordo, offre performance top con i suoi 230 CV di potenza e scarichi da corsa Riva, che conferiscono un suono aggressivo e richiamano la caratteristica distintiva delle hot-hatch di Abarth.

L’imbarcazione è confortevole e vanta linee sportive e l’HardTop rigido, che protegge il conducente con un sistema di cappotta versatile. Tutto il DNA Abarth è presenta su questo mezzo divertentissimo. Non mancano i sedili sportivi Besenzoni, dotati di schienale ergonomico in pelle trapuntata, una coppia abbinata di cinture a 4 punti e una base di supporto in acciaio ammortizzata da Wave Shock. Tutto o quasi è personalizzabile per avere un esperienza a bordo completa, grazie ad un sistema stereo Garmin con LED RGB, 4 altoparlanti Fusion e un subwoofer che utilizza il cruscotto come cassa di risonanza. Per tutti coloro che sono appassionati di Abarth e di barche è una occasione unica.