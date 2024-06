Terremoto in MotoGP, un altro big spagnolo lascia il costruttore italiano

E’ arrivata la notizia di un nuovo trasferimento in top class. In una girandola di nomi la KTM ha composto una squadra stellare.

Nella prossima annata la classe regina si prevede più spettacolare che mai. Con il passaggio di Jorge Martin all’Aprilia si è creato un effetto domino. La Casa di Borgo Panigale ha scelto di premiare Marc Marquez, mettendo in disparte sia Enea Bastianini che l’attuale leader della classifica del team Pramac. Una scelta che potrebbe pagare sul lato commerciale, ma meno su quello sportivo in prospettiva.

Se la Rossa, infatti, avrà due campioni del mondo, la concorrenza si è rinforzata con piloti giovani dall’assoluto spessore. L’Aprilia avrebbe avuto per le mani la composizione di un dream team iberico ma alla fine Maverick Vinales ha deciso di cambiare aria e lotterà per vincere su quattro moto diverse in carriera. Dopo le esperienze in MotoGP in sella a Suzuki, Yamaha e Aprilia, lo spagnolo correrà nel team Tech 3 della KTM.

Nella prossima annata la casa austriaca scenderà in pista con il veterano Brad Binder, al fianco del fenomenale rookie Pedro Acosta. Quest’ultimo, dopo un inizio di stagione spettacolare in GasGas, lascerà il posto ad Enea Bastianini. Il romagnolo sarà affiancato da Maverick Vinales. Si tratta di un quartetto fenomenale che alzerà il livello della scuderia austriaca. Qualora la Ducati dovesse perdere il team satellite Pramac, sempre più vicino a legarsi con Yamaha, la situazione si riequilibrerebbe.

Scossone in MotoGP

La Ducati sta dominando la scena negli ultimi anni, grazie ad una Desmosedici spettacolare, ma anche grazie ad 8 centauri in pista. Perdere in un colpo solo due piloti in cima alle classifiche come Bastianini e Martin sarà un colpo durissimo. In KTM hanno compreso che era arrivato il momento di alzare l’asticella e hanno deciso di salutare Jack Miller ed Augusto Fernandez. Quest’ultimo sembra spacciato e non dovrebbe trovare una sella in top class, mentre l’australiano sembra godere di maggiore credito, nonostante le tante cadute.

“Siamo molto contenti di aver portato sia Enea che Maverick nel nostro progetto MotoGP e di aver dato loro il pieno sostegno e supporto della fabbrica per continuare a perseguire i loro obiettivi e raggiungere le loro massime prestazioni. È chiaro che stiamo parlando di due dei piloti più veloci al mondo in questo momento ed è un complimento che si fidino di noi e dell’operazione di prima classe che abbiamo creato insieme a Red Bull KTM Tech3. L’etichetta del team per il 2025 dice tutto: è tempo di rafforzare nuovamente il nome KTM e non potevamo pensare a un modo migliore per portare questo tipo di valore all’azienda se non quello di far diventare Enea e Maverick completamente arancioni Red Bull. Andiamo avanti per il resto del 2024 e poi guardiamo a questo nuovo inizio per il prossimo anno“, ha affermato Pit Beirer, direttore di KTM Motorsports.