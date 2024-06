Swapa Zip, la microcar che si parcheggia con un dito: optional da urlo (VIDEO)

La Swapa Zip è uno dei modelli di microcar più particolari presenti sul mercato. Scopriamo sulle caratteristiche uniche.

Sembra un’auto di un film di fantascienza e invece esiste per davvero. La Swapa Zip è l’ultima novità del mercato delle microcar, pronta a fare concorrenza anche a FIAT e Citroen che hanno lanciato la Topolino e l’Ami. Questo modello è particolarmente compatto perché si differenzia dalla concorrenza mettendo i 2 posti in fila piuttosto che laterali.

L’azienda che c’è dietro questa microcar è la Filante Motors, che ha sede a Pero (Milano) ed ha una joint venture con una società di Singapore. La Swapa Zip è un quadriciclo leggero dotato però di tutti i comfort di una vettura. Tanti i dettagli che arricchiscono questo mezzo e che lo rendono davvero unico.

Swapa Zip, tutte le caratteristiche

La minicar è dotata di monoscocca in alluminio, climatizzatore, navigatore, servosterzo e supporto per Apple CarPlay. Inoltre, per i più giovani, c’è un infotainment da urlo con uno schermo bello grande da 12 pollici. Destinato al trasporto cittadino garantisce un’autonomia di circa 100 km e riesce a toccare la velocità massima di 45 km/h.

Per avviare la commercializzazione di questo nuovo modello Filante Motors ha optato per Milano. Nel giro di poco però sono previste aperture anche a Roma, Barcellona e Parigi. Le prime auto verranno consegnate verso agosto. Noi abbiamo avuto la possibilità di vederla all’opera ai recenti Electric Days che si sono tenuti in quel di Roma.



In particolare ci ha colpito una caratteristica davvero particolare che ha questa vettura e che è poco sponsorizzata. Tutte le Swapa Zip, infatti, hanno due pulsanti posti sul retro che permettono di spostare il veicolo avanti e dietro con la mano inserendola anche negli spazi più angusti. Nella clip che alleghiamo all’articolo potrete visionare anche una curiosa dimostrazione di questo dettaglio.