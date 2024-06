Qual è il motore Volkswagen più affidabile? Questo è indistruttibile

Le auto di casa Volkswagen sono, in genere, molto affidabili, ed oggi vi parleremo del miglior motore in assoluto. Ecco tutti i dettagli.

Il marchio Volkswagen non sta certo passando il miglior momento della propria storia, a causa di una crisi sul fronte delle vendite che si fa sentire. Il crollo ha portato al bisogno di un piano di taglio ai costi da ben 10 miliardi di euro, che dovrà essere attuato entro l’anno 2026, con tanti posti di lavoro che, inevitabilmente, sono a rischio, e non c’è niente di certo in chiave futura.

La Volkswagen ha forse fatto male i conti puntando in maniera eccessiva sull’elettrico e sulla propria gamma ID., che a causa di prezzi di acquisto troppo elevati non ha prodotto i risultati sperati. Per questo, sarà importante continuare anche la produzione di auto termiche, ed in tal senso, oggi vi parleremo di quello che è il propulsore più affidabile della casa di Wolfsburg, una vera e propria bomba indistruttibile. Andiamo a scoprirlo in tutti i suoi punti di forza.

Volkswagen, ecco il motore più affidabile di tutti

Abbiamo deciso di svolgere una ricerca per capire qual è il motore più affidabile di quelli prodotti dalla Volkswagen, ed abbiamo trovato una risposta piuttosto chiara. Sul sito web “myamotors.it“, infatti, è stato affermato che il motore 2.0L TDI è il più affidabile della casa di Wolfsburg, e su questo fronte rientra anche tra i 5 più affidabili in assoluto sul mercato, con dati relativi all’anno 2023, che, dunque, non differiranno molto da quelli che verranno aggiornati alla fine del 2024.

Per chi conosce un minimo le diciture usate dalla VW, è chiaro che si tratti di un motore diesel, noto per la sua affidabilità e la capacità di durare parecchio nel tempo. A fare la differenza in tal senso ci sono fattori come l’iniezione diretta e la sovralimentazione, ed anche l’efficienza e la coppia sono fattori molto favorevoli, sia sul fronte della tenuta che delle prestazioni e dei consumi. Di sicuro, questo motore a gasolio è una certezza.

Per quanto concerne le auto che lo montano, spesso è utilizzato sulla Golf o sulla Passat, anche se è ben noto che il motore a gasolio, prima o poi, sparirà dai radar. La Volkswagen finì sotto accusa nel 2015 per lo scandalo del dieselgate, a causa delle emissioni truccate, ed oggi è in atto una vera e propria demonizzazione di questa tecnologia. Tuttavia, sull’affidabilità nessuno è in grado di batterlo.