Giuseppe Conte, vista la sua collezione di auto? Spicca un bolide inglese

Giuseppe Conte è un politico, avvocato e giurista italiano, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1º giugno 2018 al 13 febbraio 2021. Ha il pallino dei motori.

Il Presidente del Movimento 5 Stelle è stato uno dei politici più importanti dell’epoca moderna. Nessuno dimenticherà il suo apporto nella difficilissima fase in cui era piombata l’Italia a causa del Covid-19. Per il suo controverso stile di leadership Conte è stato ritenuto un esponente estremo del tecnopopulismo, mentre all’estero la percezione del suo operato è stata molto diversa.

Secondo The New York Times e La Repubblica Conte è stato a capo del “primo governo populista moderno in Europa occidentale“. Si è spesso presentato davanti alle telecamere come un cittadino, prima ancora di un premier, vicino alle esigenze del popolo. E’ stato promotore di diverse riforme, tra cui numerose nazionalizzazioni e interventi di assistenzialismo, quali il reddito di cittadinanza e il superbonus edilizio.

Conte possiede diverse auto nel suo garage, in cui spicca una Jaguar XJ6 del 1996. È stata la prima XJ prodotta interamente sotto la proprietà Ford che aveva rivelato il marchio inglese ed è considerata un’evoluzione della generazione XJ40. Lo sviluppo dell’auto avvenne sulla base di un investimento di 200 milioni di euro del brand americano. Come tutte le precedenti generazioni di XJ aveva una sospensione indipendente, garantendo un piacere di guida estremo.

Lusso nel garage di Giuseppe Conte

Tutto il DNA della Jaguar è evidente nel lussuoso frontale del modello scelto dall’ex Premier. I fari tondi e le forme eleganti sono perfette per un politico. L’abitacolo è un mix tra elementi storici in radica e pelle e componenti moderni. L’aspetto più divertente della vettura è legato al potente motore da 325 CV. La gamma X300 era composta dalle versioni 3.2 (3.293 cm³, 211 CV), 4.0 (3.980 cm³, 244 CV), 4.0 R (3.980 cm³, 325 CV) e 6.0 V12 (5.993 cm³, 318 CV), negli allestimenti Standard (solo 3.2), Sport (3.2; 4.0 e 4.0 R) e Sovereign (4.0 e 6.0 V12).

C’era la possibilità di usare un cambio manuale o uno automatico. Il 4HP-24 era controllato elettronicamente, consentendo ai modelli da 4,0 litri di offrire modalità Normal e Sport su un interruttore dalla leva del cambio. Oggi la Jaguar non sta attraversando un buon momento. Non ci è dato sapere se la Jaguar di Conte abbia un cambio manuale, ma è stata l’ultima versione dell’ammiraglia della Jaguar con questa possibilità.