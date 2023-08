Dramma Jaguar, parte l’azione legale collettiva: scoperto un incredibile difetto?

Con il passaggio al potente gruppo indiano Tata, insieme alla Land Rover, la vision del gruppo si è focalizzata sulle EV. Ecco cosa sta accadendo alla Jaguar.

Puntare con decisione sulla tecnologia elettrica può risultare anche un clamoroso autogol. Diversi brand hanno deciso di allargare la propria gamma con il lancio di vetture alla spina che, per ora, non hanno dato i risultati sperati in termini di vendite. In Italia, in particolar modo, le EV sono viste con un certo sospetto, a causa dei costi proibitivi ma anche di una evoluzione che non convince.

Quando si tratta di marchi che hanno fatto la storia dell’Automotive si sente ancora più forte il legame con un passato termico glorioso. La Jaguar, ad esempio, ha scritto pagine indelebili del segmento delle berline e sportive di lusso che facevano del rombo il proprio punto di forza. Va detto che il brand attuale con quello anglosassone di un tempo ha poco o nulla in comune, se non il nome e il logo.

L’obiettivo, sotto la direzione indiana della Tata, di spostare il focus su auto a ruote alte, sfruttando piattaforme e know-how dei cugini della Land Rover, ha dato dei frutti in termini di vendite. I SUV Jaguar, imbottiti di soluzioni all’avanguardia per l’infotainment e la connettività, sono stati costruiti sulla stessa base dell’Evoque e degli altri modelli LR. La Jaguar I-Pace è un crossover elettrico dal carattere sportivo.

Il prezzo chiavi in mano del primo modello a ruote alte alla spina della casa inglese sfiora i 100mila euro. Prezzi proibitivi ma, considerato il tracollo delle EV sul mercato dell’usato, subiscono un tracollo dopo qualche anno, attirando numerosi clienti interessati. Coloro che vogliono investire sull’acquisto di una I-Pace dovranno stare molto attenti.

Il problema delle Jaguar I-Pace

Il SUV monta delle batterie LG Energy Solution, medesimo produttore di batterie per Bolt, Bolt EUV e Kona Electric. Negli ultimi tempi si sono registrati numerosi incidenti. Le vetture, a causa dei pacchi batteria difettati, prenderebbero fuoco Come riportato sulle colonne di Insideevs.com, a fine 2020, la LG Energy Solution avrebbe negato le accuse.

Tuttavia, in seguito, la LG Energy Solution è stata costretta a sborsare a GM $ 1,9 miliardi e a Hyundai circa $ 623 milioni come parte di un richiamo. In sostanza è stata responsabile di un mega risarcimento a causa di una linguetta piegata che avrebbe generato gli incendi delle batterie. Una I-Pace, nel 2019, prese fuoco negli Stati Uniti mentre era in carica nel garage nella sua casa in Florida.

Nel maggio 2023, Jaguar ha fatto un richiamo di ben 6.367 I-Pace, a causa del surriscaldamento dei pacchi batteria. La casa inglese ha affermato che tramite un aggiornamento software OTA potrebbe risolvere la questione, ma considerati i disastri avvenuti nessun cliente potrebbe dormire sogni tranquilli. La Jaguar ha annunciato che sostituirà i moduli o l’intera batteria, se necessario, a costo zero.

Una causa è in atto dato che i proprietari, decisi in una azione legale collettiva, hanno affermato che la casa automobilistica britannica sapeva dei problemi della batteria prima del maxi richiamo. Inoltre, molti proprietari hanno segnalato altri problemi relativi alla batteria. Seguiremo la vicenda, ma prima di lanciarvi nell’acquisto di una EV vi suggeriamo di approfondire bene tutte le questioni.