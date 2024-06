MotoGP, nuovo capitolo per Bastianini: ecco dove correrà nel 2025

Enea Bastianini ha sempre corso in sella ad una Ducati Desmosedici nel corso della sua carriera in top class, ma dovrà adattarsi ad una nuova realtà.

Vi sono piloti che non sono accompagnati dalla giusta dose di fortuna. Lo start di Enea Bastianini in MotoGP è di quelli che avrebbe lasciato un segno in un’altra epoca. Pronti, via e dimostrare di adattarsi con maestria in sella ad un bolide come la Desmosedici, trovando risultati di spessore, non è stato semplice. Al secondo anno in carriera nella classe regina è arrivato terzo in graduatoria, alle spalle dei due duellanti per la corona, Pecco Bagnaia e Fabio Quartararo.

Per un pilota che aveva festeggiato il Mondiale nel 2020 in Moto2 la possibilità di firmare per la squadra ufficiale della Casa di Borgo Panigale rappresentava un porto sicuro, oltre che un sogno. Bastianini avrebbe avuto per due anni le stesse condizioni di Bagnaia. In realtà nella sua prima uscita stagionale fu travolto dal compagno di marca Luca Marini, procurandosi un infortunio da cui ha fatto fatica a riprendersi. Quando è tornato al top era già spacciato il suo futuro.

Jorge Martin del team Pramac, nel 2023, aveva lottato per la corona con il numero 1. Il torinese vinse il braccio di ferro, ma Enea si portò a casa un solo successo, nel finale di stagione, dopo aver recuperato dagli infortuni. L’inizio di campionato, nel 2024, è stato buono, ma non all’altezza del pluripremiato compagno di squadra, di Jorge Martin, leader della classifica, e di Marc Marquez sulla GP23 del team Gresini Racing.

La nuova esperienza di Bastianini

Enea è stato tagliato fuori dalla conferma di Marc Marquez in Ducati. Nel team factory per un biennio ci saranno Bagnaia e l’otto volte iridato. Sarà una squadra fenomenale. Sia Martin che Bastianini sono rimasti spiazzati. Enea ha scelto di legarsi alla KTM in cerca di un rider di alto profilo per prendere il posto di Pedro Acosta in GasGas che passerà al team ufficiale.

Per Augusto Fernandez si mette male e anche Miller ha un futuro incerto nella categoria regina del Motomondiale. L’australiano si sta già guardando intorno. Il passaggio alla Tech3 potrebbe essere un’opzione, ma con l’arrivo di Bastianini potrebbe complicarsi tutto. Miller sta facendo un campionato di scarso livello, avendo ottenuto punti solo in due delle prime sette gare dell’anno. Bastianini correrà con le stesse specifiche dei piloti ufficiali della KTM.