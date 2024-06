Hyundai, arriva il nuovo SUV 100% elettrico: sembra una FIAT 500L

La Hyundai conferma di aver puntato tutto, o quasi, sull’elettrico, e lascia emergere maggiori dettagli di un nuovo SUV di Segmento A.

Che piaccia o meno, l’elettrico sta catalizzando l’attenzione dei costruttori, pronti, in molti casi, a diminuire la produzione dei modelli termici per concentrarsi sulle nuove tecnologie. La Hyundai si è da tempo impegnata in questa transizione, ed ora ha svelato i primi dettagli su un nuovo modello molto curioso. Stiamo parlando del SUV di Segmento A che si chiamerà Inster, e che arriverà ufficialmente nel 2025, ma le cui forme ora sono piuttosto chiare.

Si tratta di un modello che deriva dalla Casper, un SUV già in vendita in Asia con motori a benzina da 75 e 99 cavalli, mentre la versione che arriverà in Europa sarà solamente elettrica. Anche se nel teaser che è stato rilasciato dalla Hyundai non si capiscono tutti i dettagli precisamente, si può dire che a livello di forme e di proporzioni ci siano parecchie somiglianze, anche se la Inster sarà un deciso passo in avanti a livello tecnologico e di design.

Hyundai, scopriamo tutto sul SUV Inster

Le forme della nuova Hyundai Inster sono piuttosto squadrate, con dimensioni compatte, visto che si parla di una lunghezza di soli 3,60 metri. La differenza che subito colpisce rispetto alla Casper sta nella forma dei vari anteriori, che qui sono più tondi, ed inoltre, appaiono anche dei quadratini al posto delle frecce, che dalla casa coreana vengono definiti pixel.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, purtroppo, non sappiamo ancora nulla, dal momento che la Hyundai ha solamente messo in mostra un teaser di quest’auto, senza però fare chiarezza su quello che offrirà a chi deciderà di sceglierla. La presentazione ufficiale avverrà alla fine di giugno, con arrivo sul mercato nel 2025, mentre il prezzo sarà di circa 25.000 euro secondo le anticipazioni, ma secondo altre indiscrezioni, potrebbe anche venire a costare qualcosa in meno, in modo da dare un segnale alla concorrenza. Tra poche settimane sono attese delle novità.

Nel comunicato ufficiale rilasciato dalla casa asiatica, c’è un aspetto interessante, che è relativo ad un’autonomia che, nel ciclo WLTP, dovrebbe essere di circa 355 km, tutto sommato un dato positivo per un SUV pensato principalmente per la città. Di certo, il tema del pixel che troviamo nella fanaleria anteriore e tanti altri piccoli elementi distintivi la potranno rendere una delle BEV più competitive sul mercato.