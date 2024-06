F1, paddock in subbuglio per la scelta: torna nel circus un pilota italiano

La Mercedes avrebbe preso una decisione clamorosa. Sarà un driver italiano a prendere il posto di Lewis Hamilton nel 2025.

Da quando Fisichella e Trulli hanno appeso il casco al chiodo, purtroppo gli appassionati del Belpaese non hanno potuto godere di un trionfo di un italiano. Liuzzi e Giovinazzi non sono riusciti nell’impresa di mettere i piedi su un podio. La nostra scuola non ha più dato soddisfazioni, ma questo trend starebbe per cambiare con l’annuncio di un talento purissimo nostrano.

La Mercedes si è trovata davanti al dato di fatto che dalla prossima annata non avrà tra le sue file il più grande campione della sua storia. Dopo 82 successi e 6 riconoscimenti iridati Lewis Hamilton ha deciso di accettare la proposta della Scuderia Ferrari. Aveva giurato amore eterno alla causa della Stella a tre punte, tuttavia non si è ritrovato nella nuova dimensione della Scuderia con sede a Brackley.

L’anglocaraibico aveva voglia di una entusiasmante terza fase della sua carriera, dopo gli anni gloriosi in Mercedes e prima ancora in McLaren. Per la prima volta in carriera si ritroverà a correre in F1 spinto da un motore diverso. Il team comandato da Toto Wolff è crollato in clamorose difficoltà tecniche con il passaggio alle wing car. L’unico driver che ha vinto un GP è stato George Russell, capace di fare la differenza anche in questo inizio di 2024 rispetto all’anglocaraibico. L’ex driver della Williams sarà confermato, diventando l’alfiere di punta della squadra, ma per il ruolo di secondo il manager austriaco, proprietario del 33,3% del team, aveva già parlato di una scelta audace.

Mercedes, sale l’attesa per l’esordio del driver italiano

Wolff avrebbe anche potuto puntare su Fernando Alonso o su altri veterani ma ha scelto di investire su un giovane dalle belle speranze della nostra scuola. Sostituire Lewis Hamilton sarebbe stata una missione impossibile per chiunque, a maggior ragione su una vettura poco competitiva, tanto valeva investire su un giovane come Kimi Antonelli. Quest’ultimo ha messo in mostra numeri impressionanti in giovanissima età sui kart e ha vinto la Formula 4 ADAC ed italiana.

Nel 2019 Antonelli è diventato membro del Mercedes Junior Team. In primavera ha avuto il primo test a Spielberg con la Mercedes W12. Ad Imola ha corso al volante della wing car del 2022, la W13. Kimi è figlio di Marco Antonelli, pilota automobilistico e proprietario del team AKM Motorsport, realtà al vertice nelle competizioni GT. Dopo le vittorie in Formula Regional è stato catapultato direttamente in F2, dove ancora non ha ottenuto un podio con Prema, ma sarebbe lui il prescelto di Toto Wolff per il dopo Hamilton.