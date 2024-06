F1, Norris prende in giro Vettel: le parole del pilota McLaren fanno discutere il web (VIDEO)

La F1 ha regalato grande spettacolo a Montreal, e subito dopo la gara, Lando Norris non ha risparmiato una frecciata a Sebastian Vettel.

Il Gran Premio del Canada ha incoronato nuovamente Max Verstappen come suo vincitore, al sesto successo stagionale su nove gare. Il campione del mondo ha messo in mostra l’ennesima prova di forza, confermandosi il re di questa F1, con un passo nettamente superiore alla concorrenza nonostante una Red Bull non certo al top come in passato. Lando Norris è giunto in seconda posizione al volante della McLaren, ma il britannico ha pagato un grave errore del team di Woking.

Infatti, Lando aveva preso la prima posizione alla fine dello stint con gomme Intermedie, superando sia Verstappen che George Russell, ma è stato chiamato ai box con un giro di ritardo quando è entrata in pista la Safety Car. In quel momento, la seconda vittoria in F1 di Norris è sfumata, visto che Verstappen ha fatto la differenza nel finale, lasciando Norris a difendere il secondo posto dalle frecce nere. Dopo la fine della gara, l’alfiere della McLaren ha fatto anche discutere per un suo comportamento.

F1, sentite la battuta di Lando Norris su Sebastian Vettel

Lando Norris è uno dei migliori talenti della F1 moderna, ma dopo la gara di domenica, è forse incappato in una caduta di stile. Nel retropodio, assieme a Max Verstappen e George Russell, stava assistendo agli highlights della gara, sino a quando non sono apparse le immagini del testacoda di Sergio Perez, al volante dell’altra Red Bull, che si è ritirato per un contatto con le barriera.

A quel punto, Norris ha affermato: “Guardate, come Sebastian Vettel“. Il britannico si riferisce ai testacoda nei quali il quattro volte campione del mondo di F1 incappava ai tempi della Ferrari, che soprattutto nel 2018 costarono tanti punti e forse la lotta per il titolo mondiale. Di certo, un campione come Vettel non meritava un affronto di questo tipo, in diretta mondiale e per un errore di un pilota che nulla ha a che vedere con Sebastian.

lando norris gets a lucky ass win once bottles pole and win for 3 races consecutively despite having the fastest car and getting preferential treatment and yet has the nerve to speak on 4x wdc SEBASTIAN VETTEL who has more talent in his pinky than lando does in his whole body. pic.twitter.com/PqqxiiCnCA — nindi (@veee_ate) June 9, 2024

Come potete immaginare, il web è insorto contro Norris, mentre altri hanno deciso di far passare questa immagine come una semplice battuta, dal momento che Lando è sempre stato un ragazzo molto scherzoso, che spesso ha giocato anche sui propri errori. Di certo, con i social ed un mondo in cui non ci si può nascondere, questi episodi possono sempre causare polemiche.