MotoGP, Biaggi mette “fretta” a Valentino Rossi: non aspetterà ancora a lungo

Quella che c’è stata tra Max Biaggi e Valentino Rossi è stata una delle rivalità più epiche della MotoGP. Il romano torna a parlarne.

La MotoGP ha acquisito questa denominazione nel 2002, proprio nel bel mezzo della rivalità tra Max Biaggi e Valentino Rossi, i quali, per anni, hanno regalato spettacolo sulle piste di tutto il mondo. Il Corsaro ha avuto la sfortuna di incontrare il pilota di Tavullia nel momento migliore della sua carriera, non lasciandogli scampo, ed impedendogli di mettere le mani sul tanto agognato titolo della top class.

Eppure, lo stesso Biaggi di talento ne aveva da vendere, come dimostrato con il poker di titoli mondiali ottenuti in classe 250 con Aprilia ed Honda, un dominio totale che sembrava candidarlo fortemente al ruolo di grande favorito per la categoria di riferimento degli anni seguenti. Ed invece, in MotoGP c’è stato uno scontro durissimo con Valentino Rossi, che sostanzialmente ha sempre avuto la meglio, ma le battaglia, sia dentro che fuori dalla pista, che questi due ci hanno regalato resteranno impresse nella memoria di tutti.

MotoGP, Max Biaggi avverte Valentino Rossi

Si è detto tante volte che la MotoGP odierna difetti, rispetto al passato, di personaggi e di rivalità che vadano oltre la pista, e quella tra Max Biaggi e Valentino Rossi è stata una delle più crude in assoluto. Oltre alle carenate che si davano sul tracciato, i due non se le mandavano a dire neanche davanti alle telecamere, anche se il rider capitolino pare aver cambiato opinione negli ultimi anni.

Biaggi, nei giorni precedenti al ritiro di Valentino Rossi, alla fine del 2021, aveva parlato di una possibile riappacificazione dei rapporti tra i due, che dopo l’addio di Biaggi dalla MotoGP a fine 2005 si sono del tutto persi di vista. Al momento, questo famoso incontro non si è ancora verificato, con Max che è tornato a parlarne, affermando di essere disposto ad aspettare ancora qualche tempo, ma non a lungo.

Ecco le sue parole nell’intervista riportata da “MotoSan“: “Il bicchiere di vino con Valentino Rossi? Ho lanciato l’idea già da qualche anno, e sto ancora aspettando. Credo di poter aspettare ancora qualche tempo, ma non troppo a lungo“. Dunque, da parte di Biaggi sembrano esserci tutte le intenzione di calmare le acque, e vedremo se anche il “Dottore” sarà d’accordo o meno.