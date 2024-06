Compra una Lamborghini, poi scopre una tremenda verità: ecco cosa ha trovato

L’acquisto di una Lamborghini è una fortuna che in pochi possono permettersi, ma nel caso di questo cliente, qualcosa è andato storto.

Tra le supercar italiane più amate al mondo, la Lamborghini occupa uno spazio di primo livello, avendo prodotto, nel corso della sua storia, una serie di gioielli entrati nell’immaginario collettivo. La casa di Sant’Agata Bolognese si è ora convertita alle vetture Plug-In Hybrid, un’avventura che è partita lo scorso anno con il lancio della nuova Revuelto, la quale ha preso il posto nella gamma della Aventador.

La Lamborghini ha ora svelato la Urus SE, vale a dire la variante ibrida ricaricabile del SUV svelato nel 2018, che sale ad 800 cavalli di potenza massima, e presto toccherà anche all’erede della Huracan. Quest’ultima, a propria volta, entrò sul mercato in sostituzione della Gallardo, che è la protagonista di quanto vi stiamo per raccontare. Siamo certi che resterete senza parole.

Lamborghini, cosa è accaduto a questa Gallardo

La Lamborghini Gallardo è una supercar ormai “attempata”, che è fuori produzione da ben oltre un decennio, ma che mantiene comunque un fascino innato. Sul sito web “Autoevolution.com“, è stata raccontata una storia che ha del paradossale, ma vi assicuriamo che è tutto vero. Nel 2021, il suo proprietario, Ed Bolian, l’ha venduta dopo 15 anni, ma si è accorto che il gioiello italiano era stato vittima di un alluvione solo dopo aver, a tutti gli effetti, aver effettuato la cessione del mezzo.

Salito a bordo, ha trovato l’abitacolo ricoperto di fango, a causa di un qualche evento climatico avverso avvenuto a Santa Monica, in California, dove spesso si verificano questi tragici episodi di maltempo. Il venditore si è accorto che anche altri parti dell’auto erano danneggiate, come il differenziale ed il sistema di scarico, intasato da fango e detriti. La vendita è avvenuta comunque ad un uomo del New Jersey, in sostanza, dall’altra parte degli USA, ma in seguito, è avvenuto un qualcosa che ha cambiato le carte in tavola.

Infatti, il vecchio proprietario ha deciso di riacquistare la sua Lamborghini e di riaverla per sé, e dopo aver finalizzato il contro-acquisto, si è accorto che la Gallardo era ridotta in pessimo stato, e lui ed un suo amico sono stati costretti a spingerla per farla partire. Tuttavia, in base a quanto raccontato, Bolian si è detto molto felice di riaverla per sé, ed ha avviato un’opera di restaurazione.