Vuoi risparmiare sulla assicurazione auto? Quattro metodi infallibili

Per coloro che sono alla ricerca di una polizza assicurativa economica vi sono quattro validi motivi per leggere questo articolo.

Con la crisi economica in cui è sprofondata l’Italia post Covid-19 tutti sono alla ricerca di un risparmio sul superfluo. Vi sono, però, spese necessarie e l’RC auto per coloro che possiedono un mezzo è essenziale. Per questo motivo è importante comprendere come poter evitare esborsi annuali clamorosi, trovando la giusta compagnia al giusto prezzo.

Altroconsumo ha condotto una analisi, pubblicata a febbraio 2024, negli ultimi 12 mesi e il premio assicurativo è aumentato di oltre il 27%, superando i 600 euro all’anno a fine dello scorso anno. Nelle regioni del Centro si è registrato un rincaro del + 30%, del Nord-Ovest, Nord-Est e isole. Al Sud, l’aumento è inferiore al +22%, ma nonostante questo, Calabria e Campania si confermano le regioni più care del Belpaese, con un costo medio annuale della RC auto compreso tra i 612 € e 960 €.

Per molte famiglie si tratta di una cifra considerevole in questa fase dove tutti i prezzi sono schizzati alle stelle. Il primo trucco per risparmiare è disdire i servizi superflui: le compagnie provano ad attivare dei servizi aggiuntivi che, raramente, sono utili. Le polizze Kasko e le assicurazioni furto e incendio potrebbero rivelarsi coperture non necessarie, se si dispone di un luogo sicuro come un box auto o si vive in un’area tranquilla.

I trucchi per risparmiare sull’assicurazione auto

Vi consigliamo di richiedere l’attivazione della scatola nera. Molte assicurazioni, infatti, offrono prezzi inferiori per coloro che accettano di essere tracciati da questo dispositivo di sicurezza. Non è altro che un localizzatore GPS che monitora, attraverso una serie di parametri, la vostra routine in auto. Indispensabile per ottenere un risparmio è evitare di passare in una classe più alta. Stando in una buona classe di merito gli istituti, abitualmente, premiano i clienti più virtuosi al volante. Ecco come calcolare la benzina per il vostro viaggio.

Per trovare il giusto compromesso vi suggeriamo sempre di confrontare le proposte online. Sul web vi sono tantissimi comparatori di assicurazioni. Il piĂą noto è Facile.it che consente di confrontare le offerte RC auto migliori. Potrete scegliere quella giusta per le vostre esigenze. In questo modo si potrĂ risparmiare un po’ di soldi, evitando gli aumenti che gli istituti applicano anno dopo anno. Prima di siglare un contratto vi raccomandiamo di leggere, attentamente, ogni singola clausola per evitare spiacevoli sorprese.