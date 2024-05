Benzina, arriva l’aiutino per calcolare il costo: vi basterà questo trucco

I prezzi dei carburanti ai distributori sono sempre più alti. Ora saprete come programma la cifra esatta per affrontare i vostri prossimi spostamenti.

Con l’imminente arrivato dell’estate cresce l’esigenza di viaggiare, ma come prevedere il budget per le spese di trasporto? Online vi sono dei calcolatori che vi consentono di arrivare alla cifra esatta. Si tratta di un calcolo matematico che non fallisce mai. Un litro di carburante è sufficiente per percorrere in media tra i 12 ei 14 chilometri per una vettura di media fascia.

L’esborso dipenderà poi da tantissime condizioni. Prima di tutto c’è una questione che parte dal modello specifico e arriva al tipo di autostrada, strada e città che dovrete affrontare. Lo stile di guida cambia anche molto in base alle frenate che dovrete affrontare (per la presenza di semafori) alla velocità media che potrete sostenere. Grazie ad una formula matematica è possibile scoprire l’arcano.

L’equazione è litri di benzina divisi per i chilometri percorsi e moltiplicati per cento. Volete una prova? Dovrete riempire il serbatoio del vostro mezzo e annotare il numero di litri. A quel punto registrate il numero di chilometri percorsi visualizzati dal contatore oppure azzerate il contachilometri parziale della vostra auto.

Benzina, arriva la formula infallibile

E’ necessario dividere i litri di benzina per i chilometri percorsi registrati e poi moltiplicarli per 100. Il risultato di questa operazione sarà l’effettivo consumo di carburante del veicolo ogni cento chilometri. Questa operazione è utile per il calcolo della benzina, ma è perfettamente utilizzabile anche per altre miscele. Va, inoltre, tenuto a mente che il risultato finale è valido solo per la vettura su cui è stata effettuata questa analisi e non per un’altra, poiché le sue caratteristiche saranno diverse.

Inoltre, questo calcolo vi tornerà utile per risparmiare perché eviterete i distributori più costosi. Online troverete il calcolatore Calkoo che consente di fare questa operazione in modo gratuito. Un altro strumento sul web piuttosto completo è quello offerto dal sito Dieselgasolina.com.

Per molti conoscere le spese di viaggio rappresenta una condizione indispensabile per affrontare una vacanza. ViaMichelin garantisce anche la possibilità di dettagliare il più possibile il percorso per ottenere il costo preciso. In questo caso è possibile specificare: la tipologia di vettura, il tipo di carburante e il prezzo attuale del carburante. Usciranno le varie opzioni per rendere il trasporto più conveniente possibile. Il servizio è disponibile anche per le moto, oltre che per le nostre compagne a quattro ruote.