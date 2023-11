Qual è l’auto di Elettra Lamborghini? Non passa inosservata

Elettra Lamborghini è un personaggio fuori dagli schemi. Non avrebbe mai potuto girare in un’auto sobria. Ecco il modello scelto dalla cantante.

Eclettica e provocatoria, Elettra Lamborghini ha stregato il pubblico italiano tra una mossa di twerk e una ristata in TV. Ha un cognome pesante ma che gli ha garantito una notorietà immediata. Il primo pensiero, inevitabilmente, va a suo nonno Ferruccio che ha creato un impero sfidando Enzo Ferrari.

La ventinovenne, nata a Bologna, da Luisa Peterlongo e dell’imprenditore Tonino, figlio del leggendario Ferruccio Lamborghini, si è saputa costruire una sua dimensioni. Divenuta molto nota sul piccolo schermo per le sue comparsate nelle vesti di opinionista nonché protagonista in prima persona di Reality Show ha saputo costruirsi una rete molto estesa di seguaci. Su Instagram vanta 7,2 milioni di follower.

Ha partecipato al programma Super Shore 16, trasmesso in Spagna e in America Latina. In seguito è stata tra le protagoniste del docu-reality di MTV Riccanza, posando persino per Playboy Italia. Ha cominciato la carriera di cantante, esibendosi nelle discoteche lombarde e pian piano è arrivata sino a Sanremo. La popolarità totale l’ha ottenuta in ambito discografico, dopo il trionfo con brani orecchiabili, pensati per far scatenare i più giovani nei locali. Il fratello di Elettra è un noto motociclista, conoscete la sua carriera?

Tra le sue collaborazioni più importanti ci sono quelle con i rapper Gué Pequeno e Sfera Ebbasta. Ha persino ottenuto dei premi in ambito musicale, tra un programma televisivo e l’altro, lanciando anche il suo secondo singolo di successo Mala. Elettra ha una personalità esplosiva e la sua carica è stata notata dal disc jockey olandese Afrojack. I due si sono innamorati e sposati a Villa del Balbiano, a Ossuccio, sul lago di Como.

L’auto rosa di Elettra Lamborghini

La ragazza possiede un numero impressionate di gioielli della casa di Sant’Agata Bolognese. Del resto il suo secondo nome di battesimo è Miura. Da discendente di Ferruccio farsi vedere a bordo di una Lamborghini sarebbe stato sin troppo scontato. Del resto Elettra è diventata una macchina da soldi e può, decisamente, permettersi qualsiasi acquisto.

Piuttosto che puntare sulla potenza della Urus, la cantante ha preferito un SUV Jaguar di 48mila euro. La vettura inglese ha, comunque, prestazioni di tutto rispetto, grazie ad un motore a 4 cilindri e con 2000 cc di cilindrata raggiunge una top speed di 206 km/h. Il consumo medio è vantaggioso, consumando solamente 6,2 litri ogni 100 km, ma dubitiamo che Elettra conosca o si preoccupi di questo dato.

Ha scelto la E-Pace personalizzata in rosa, grazie al lavoro dei tecnici di wrapping creative, che hanno apposto la pellicola per un effetto fluo da sballo. L’auto, infatti, presenta 440 cm di lunghezza, per 198 di larghezza e ben 165 di altezza. Vi sono diversi modelli dello Sport Utility Vehicle inglese, si parte dai 48mila euro del modello base sino a 67mila euro, per la pepatissima Jaguar E-Pace P300 Sport. Naturalmente non è l’unica auto non della casa del Toro presente nel suo garage, ma è quella che usa di più. Suo marito le ha regalato anche un’Audi R8.