Quanto consuma una Vespa? Ecco il dato che vi scandalizzerà

La Vespa è un mito del nostro paese, un’icona che nessuno ha dimenticato. Ecco quanto consuma, il dato vi farà davvero piacere.

Il mondo delle due ruote ha nell’Italia uno dei paesi che producono di più al mondo, dal momento che abbiamo un numero indefinito di marchi a disposizione della clientela. Al giorno d’oggi, quello di cui si parla di più sul fronte sportivo è la Ducati, che sta vincendo di tutto in MotoGP ed in Superbike, ma per quanto riguarda una vera e propria icona delle nostre parti, non ci sono dubbi sul fatto che la Vespa sia il punto di riferimento in assoluto.

Prodotta dal gruppo Piaggio, uno dei gruppi legati alle due ruote più grandi in assoluto, ed è stata brevettata per la prima volta il 23 di aprile del 1946. Proprio per questo, viene considerata uno dei simboli della rinascita del dopoguerra, in un periodo nel quale l’Italia cadeva a pezzi, tra povertà e macerie che provenivano dal secondo conflitto bellico. Il nostro paese aveva bisogno di speranza, di un simbolo comune, e lo scooter che nacque all’epoca era un qualcosa che unì tutti.

Si tratta di uno dei prodotti di disegno industriale più famosi del pianeta, che ancora oggi richiama tantissime persone nei raduni che permettono a tutti gli appassionati di stare insieme. La Vespa è un simbolo ed è sicuramente il prodotto di maggior successo del gruppo Piaggio, con il suo disegno e le sue belle prestazioni che permettono davvero di divertirsi molto in sella. Nelle prossime righe, entreremo in un aspetto molto interessante, che riguarda quelli che sono i consumi di questo mezzo. Siamo certi che resterete molto sorpresi nel sapere a quanto ammontano con esattezza.

Vespa, ecco il dato ufficiale sui consumi

Per parlarvi di una Vespa e dei suoi consumi, è chiaro che non vi possiamo dare un dato assoluto su un modello in particolare, visto che esistono decine di esemplari di questo scooter. Dunque, ci concentriamo sul dato che è stato reso noto su “InSella.it“, che si riferisce alla Primavera 125, ovvero uno dei modelli più famosi in assoluto, che sono molto simili anche alla Primavera 150, che pur essendo leggermente più potente ha consumi simili.

Secondo il sito web sopracitato, questo tipo di Vespa ha consumi molto buoni, con 64 km al litro che possono essere ottenuti andando ad una media di 50 km/h. Inoltre, c’è anche da sottolineare un altro aspetto, che fa rendere bene l’idea di quanto questa tipologia di scooter sia affidabile. Infatti, sia la Primavera 125 che la 150 hanno dei tempi di manutenzione molto lunghi, consentendovi di spendere davvero poco.

Infatti, i tagliandi vanno effettuati ogni 10.000 km, che possono essere anche diversi anni, considerando che con la Vespa si gira in città, senza mai percorrere tutta quella strada che si fa in auto o con le moto di grandi cilindrate. A questo punto, sta a voi decidere su quale tipologia di modello puntare, ma sul fronte dei consumi e della manutenzione, potrete stare tranquilli in ogni caso.