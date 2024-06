Qual è il motore a combustione più grande e potente di sempre? Ci vuole un palazzo per ospitarlo

Di opere ingegneristiche clamorose l’uomo ne ha prodotte diverse. Il motore a combustione interna più grande e potente mai costruito vi lascerà senza parole.

Immaginatevi un motore alto come una palazzina di 4 piani, in grado di sprigionare una potenza sino a 80 megawatt, più di 100 volte la potenza massima che può garantire la Power Unit di un’auto ad effetto suolo che prende parte al campionato di Formula 1. No, non è una utopia ma un progetto realizzato nel settore navale.

Ebbene sì, il motore più grande e potente di sempre si chiama Wärtsilä-Sulzer RTA96C ed è realizzato dall’azienda finlandese Wärtsilä. Quest’ultima si è specializzata nella realizzazione di motori marini. Il motore più grande del mondo è alto come un tradizionale palazzo di 4 piani. E’ stato ideato per navi portacontainer e navi cargo. L’RTA96-C ha un motore a due tempi che funziona tramite ciclo diesel con un numero di cilindri variabile da 6 a 14.

Come funziona un motore di tali dimensioni? Come analizzato dai colleghi di GeoPop, in una prima fase il pistone scende e consente l’ingresso di aria e combustibile all’interno del cilindro. Il secondo momento, invece, determina nel movimento verso l’alto del pistone una forte compressione e, conseguentemente, una successiva combustione all’interno del cilindro. Sapete chi si occupa, invece, dei motori della FIAT?

Le caratteristiche del motore più grande al mondo

Si tratta di un motore diesel 2 tempi, fino a 14 cilindri. Le dimensioni sono le seguenti: lunghezza 27 m, larghezza 8,7 m, altezza 13,5 m, peso 2300 tonnellate, come 160 autobus di linea. La cilindrata è di 100.000.000 cm3 per una potenza massima di 80 MW. In sostanza ha una lunghezza superiore ad un campo da basket, 13,5 metri di altezza, come un palazzo di 4 piani, e 8,7 metri di larghezza. Date una occhiata al video in basso del canale YouTube WinGD – Winterthur Gas & Diesel Ltd.

Ogni pistone presenta un diametro pari a 96 cm e la lunghezza di ogni cilindro è pari a circa 2,5 m. E’ nato per navi container e dietro c’è un lavoro di progettazione clamoroso. Equipaggia una nave container che corrisponde a 8 navi gemelle della Classe-E, prodotte tra il 2006 e il 2008, tutte con a bordo il motore 14 cilindri Wärtsilä RTA96-C. Tra il 2012 e il 2013 è stato utilizzato a bordo di altre otto navi portacontainer, di proprietà di CMA CGM della Classe Explorer.