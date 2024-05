Renault Clio tua con 900 euro ed una mini rata: tutti i dettagli dell’offerta

La versione GPL della Renault Clio è un vero affare. Ecco l’ultima promozione che sta ingolosendo tutti coloro che cercano un risparmio garantito al distributore.

La quinta serie della Clio è stata presentata il 29 gennaio 2019, poco prima che i veli calassero al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2019. L’auto è basata sulla piattaforma modulare CMF-B utilizzata dal Gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi. L’ultima gen è risultata più corta di 12 mm, più bassa di 11 mm e più larga di 7 cm rispetto alla serie precedente, mentre il bagaglio ha una capacità di 391 litri.

La versione E-Tech Hybrid, svelata a settembre 2020, presenta un motopropulsore con trasmissione Multi-mode con innesto a denti priva di frizione, associata a 1 motore termico, 2 motori elettrici e una batteria da 1,2 kWh. Lo scorso anno è arrivato un restyling che ha coinvolto la zona frontale, i gruppi ottici e il paraurti posteriore. Sono state migliorare le finiture interne e sono stati usati materiali ecosostenibili.

Migliorata anche la dotazione di sicurezza. E’ stato, inoltre, introdotto l’allestimento sportivo battezzato Esprit Alpine. L’abitacolo e le motorizzazioni sono rimaste le stesse. Coloro che sono alla ricerca di un’auto affidabile con un motore che promette un forte risparmio ai distributori hanno messo gli occhi sull’Evolution GPL 100. Date una occhiata alla nuova Renault 5 alla spina.

La promo bomba della Renault

Per avere la versione GPL vi basterà un anticipo di 900 Euro. L’offerta prevede 36 rate con una maxi rata finale di 11.310 €. In alternativa si è liberi di restituire la vettura. Il rateo mensile è di 99 Euro (TAN 3,90% – TAEG 5,43%). Le spese di incasso mensili sono di € 3, spese per invio rendiconto periodico (annuale) € 1,20 (diversamente on line gratuito) oltre imposta di bollo pari a € 2.

Nel dettaglio le info sull’offerta finanziaria per la nuova Renault Clio TCe 100 GPL. Le caratteristiche sono le seguenti: Emissioni di CO₂: da 108 a 109 g/km; consumi ciclo misto da 7,0 a 7,1 l/100 km; emissioni e consumi omologati secondo la normativa comunitaria vigente. Vi proponiamo l’esempio di finanziamento, emesso sul sito della casa francese, riferito alla Clio Evolution MY24 TCe 100 GPL a € 14.300 (iva inclusa, ipt e contributo pfu esclusi) grazie al contributo statale (L. 34/2022, DPCM 6/4/22 e s.m.i. pari a 2.000 €) in presenza dei requisiti richiesti per l’ottenimento dell’incentivo statale in vigore e al contributo Renault pari a 2.000 €.

L’operazione avviene con un anticipo di € 900, importo totale del credito € 13.400,00 (che include finanziamento veicolo € 13.400); spese istruttoria pratica € 350 + imposta di bollo € 33,50 (addebitata sulla prima rata), interessi € 1.485,91, valore futuro garantito € 11.310,00 (rata finale), per un chilometraggio totale massimo di 30.000 km; in caso di restituzione del veicolo eccedenza chilometrica 0,10 euro/km; importo totale dovuto dal consumatore € 14.885,91 in 36 rate da € 99,33 oltre la rata finale. L’offerta è valida con gli incentivi in vigore fino al 03/06/2024.