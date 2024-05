Che lavoro fa la fidanzata di Leclerc? La loro storia fa sognare

Sarà stata anche la sua energia positiva nel Principato, ma da quando Alexandra Malena Saint Mleux è al fianco di Charles Leclerc sono arrivate tante soddisfazioni per il ferrarista.

Subito dopo aver tagliato il traguardo del GP di Monaco al primo posto, le telecamere hanno indugiato sul viso emozionato della ragazza di Charles Leclerc. Quest’ultimo nell’abitacolo stava, letteralmente, piangendo per il primo successo nelle stradine anguste in cui è cresciuto, mentre Alexandra Malena Saint Mleux è scoppiata a ridere non nascondendo un velo di commozione.

Il trionfo del monegasco è risultato fondamentale per riaprire la contesa con Max Verstappen. Quest’ultimo, dopo le prime uscite stagionali, sembrava convinto di poter replicare la cavalcata irrefrenabile delle ultime due annate, ma qualcosa nel circus è cambiato.

La Scuderia modenese sta crescendo ad un ritmo impressionante, mettendo nelle migliori condizioni possibili il numero 16. La prova del 9 arriverà a fine giugno, in occasione della tappa di Barcellona. In quel caso i valori tecnici emergeranno in modo evidente ed indirizzano la seconda fase di campionato.

Per ora Charles pensa solo a godersi il suo meritato successo a Monaco e la sua nuova compagna. Dopo le lunghe relazioni con Giada Gianni e Charlotte Siné ha iniziato una love story con Alexandra Saint Mleux. I due sembrano molto affiatati e sono pronti a vivere una estate rovente insieme, quando la Formula 1 si prenderà una sosta.

Alexandra Saint Mleux, ecco di cosa si occupa la ragazza di Leclerc

Alexandra è una studentessa di Storia dell’Arte. Sul suo account Instagram, seguito da 138mila follower, pubblica spesso foto di quadri e sculture. Su TikTok fa emergere la sua passione per la moda. Leclerc, dal canto suo, su Instagram posta principalmente foto e video della sua avventura nella Scuderia Ferrari. Da quando il monegasco ha ritrovato l’amore si fa spesso accompagnare nel Paddock dalla compagna francese.

Alexandra Saint Mleux avrebbe anche un bel rapporto con mamma Pascale Leclerc, immortalata insieme alla ragazza nel box della Ferrari. La loro prima uscita ufficiale in coppia risale a quasi un anno fa, quando Alexandra e Charles vennero avvistati a Wimbledon, mostrandosi felici ed eleganti in un outfit adatto al torneo di tennis più noto a mondo.

Non ci è dato sapere il passato di sentimentale della 22enne francese, ma ciò che conta è la storia presente che vive con l’alfiere della Rossa. Tra i due pare esserci una bella chimica, come è emerso anche da qualche red carpet che hanno calcato in occasioni di eventi internazionali.