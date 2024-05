Jeep, sfida all’ultimo sangue con Tesla: il finale è scontato (VIDEO)

E’ a dir poco incredibile il record ottenuto dalla nuova Jeep Wagoneer S nello scatto da fermo. E’ più veloce di una Tesla Model Y Performance.

Alzi la mano chi avrebbe mai immaginato che la Jeep un giorno potesse diventare un competitor di un brand elettrico nella insensata sfida dello 0 a 100 km/h. L’industria 2.0 dell’Automotive ha scombinato un po’ tutte le carte. Produttori nuovi sono sorti come funghi, imponendo nuovi standard.

La Tesla si è elevata come punto di riferimento nel settore delle quattro ruote alla spina. Il segreto delle vetture elettriche di Cupertino sta tutto nell’accelerazione bruciante da 0 a 100 km/h. In termini di piacere di guida sembra tutto limitato oramai all’accelerazione bruciante, ma le vetture dovrebbero garantire alti standard anche nel misto e in altri specifici ambiti. Ad esempio una Jeep dovrebbe, prima di tutto, rispondere alle esigenze off-road.

In un mondo dove i SUV giocano a fare le supercar e i produttori di auto sportive si lanciano nell’elettrico per cavalcare l’hype green e i numeri di Tesla, c’è una sfida che nessuno poteva aspettarsi. La Wagoneer S, primo veicolo elettrico Jeep destinato al mercato americano, ha sfidato una Tesla Model Y Performance in termini di scatto da fermo. Il concept è diventato realtà e rappresenterà il nuovo corso del marchio facente parte del Gruppo Stellantis.

Il record della Jeep elettrica

Il Wagoneer S rappresenterà il modello di produzione Jeep con l’accelerazione più rapida di sempre, impiegando solo 3,4 secondi per raggiungere i 100 km/h. Un tempo questi numeri sarebbero stati confrontati con le Porsche e le Ferrari più veloci sul mercato, ma in tema di elettrico occorre tenere in considerazioni i numeri della Tesla. Ecco la più economica in listino.

La Jeep alla spina volerebbe a 0,1 secondi in meno rispetto al Model Y Performance e al Trackhawk. Il video in alto del canale YouTube della Jeep è stato girato sulla pista di Willow Springs in California e fornisce alcuni dettagli succulenti. La Jeep Wagoneer S avrà 600 cavalli. Questa cavalleria si coniuga anche con una perfetta autonomia.

Si parla di oltre 480km di autonomia, ben 33 in più rispetto alla Model Y Performance. La dimensione della batteria non è menzionata ma è emerso che la Wagoneer S è costruita sulla piattaforma STLA Large. L’architettura supporta pacchetti da 85 a 118 kilowatt. La configurazione è a doppio motore, trazione integrale, un’architettura da 800 volt e non si escludono motori termici. La rivoluzione elettrica è in atto negli Stati Uniti.